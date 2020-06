Într-un live pe YouTube în care primea şi donaţii din partea fanilor, Alexandru „Colo” Bălan este foarte dezinvolt în timp ce discută cu un băieţel de 12 ani.

Înregistrarea are 4 minute şi 32 secunde şi arată încă o dată cine este cu adevărat vloggerul Colo, cel care a intrigat cu părerile sale despre abuzarea minorelor.

De altfel, pentru filmuleţul care s-a propagat rapid pe reţelele de socializare, Colo şi-a prezentat scuzele, motivând că nu a fost decât „o glumă extraordinar de proastă”.

În plus, în filmuleţul intitulat „ÎMI CER SCUZE” acesta pretinde că educaţia primită de la părinţi nu-i permite să aibă un astfel de comportament deviant.

De asemenea, el a susţinut că episodul cu minorele nu reprezintă cine este el ca om, ci a fost doar un episod nefericit, el fiind un tip cât se poate de normal.

Totuşi, la nici 24 de ore după ce şi-a prezentat scuzele, pe YouTube (platformă pe care Colo are 850.000 abonaţi), au început să apară dovezi ale altor „glume”.

Probabil că după ce va citi aceste rânduri extrase din filmuleţul mai sus amintit, Acolo îşi va prezenta scuzele motivând că nu este decât „o glumă extraorde proastă”.

Pe urmă, va urma probabil partea în care spune că are o aumită educaţie şi că de fapt el nu este deloc aşa cum indică vorbele sale din timpul live-urilor…

„Fan: Vreau să-ţi spun că te respect. Te iubesc şi te respect. Eşti youtuberul meu preferat… Şi te respect că faci live în aceste condiţii.

Colo: Îţi mulţumesc frumos şi mersi frumos pentru apreciere şi iubirea ta, şi…

Fan: Poţi să dai raid la o fată?

Colo: Un raid la o fată?

Fan: Da.

Colo: Îşi arată ţâţele?

Fan: Aaa, nu… Încă…

Colo: Încă, încă? Stai aşa, cum adică? Dă-mi mai multe detalii despre ea.

Fan: Antonia nuckle, am scris pe chat…

Colo: A, Antonia nuclke… A, daa! O ştiu, mă, frate… Ce treabă ai cu ea?

Fan: Îi dai şi ei un aip?

Colo: O să-i dau la sfârşit. Ce treabă ai cu ea?

Fan: Îmi place cum face ea live…

Colo: Da zi adevărat! Te-ai uitat pe Instagramul ei şi i-ai dat în cap?

Fan: Nu.

Colo: Cum nu?

Fan: Eu n-am făcut aia până acum.

Acolo (foarte mirat): De ceee?

Fan: Nu ştiu…

Colo: Cum adică? Câţi ani ai?

Fan: 12.

Colo: Păi şi cum, nu ţi-ai descoperit corpul până la 12 ani?

Fan (uşor amuzat): Nu am dat aia, adică…

Colo: Păi şi când te speli… Inevitabil, adică… Gen… Nu ştiu cum să-ţi explic.

Fan: Adică s-o frec sau ce?

Acolo (foarte entuziasmat): Da, c—e. Să-ţi dai o l–ă, să-ţi iei p—a şi să faci aşa cu ea (mimează masturbarea)… C—e, adică gen…

Fan: Nu, n-am făcut asta până acum…

Acolo (foarte mirat): De ceeee?

Fan: Aaaa, nu ştiu… Vrei să încerc acum?

Colo: Nu, nu cu mine pe live… P–a mea, ar fi gay… Gen, dar nu te-ai uitat niciodată la filme porno, gen…

Fan: Ba da…

Colo (mirat şi curios): Păi şi nu ţi se scoală?

Fan: Aaa, uneori…

Colo (contrariat): Cum adică uneori? C—e eşti impotent şi ai 12 ani?

Fan: Da, c—e.

Colo (uluit de răspunsul fanului): LOL!

Fan: (momente de tăcere)

Colo: Live-ul ăsta este foarte ciudat, oficial… Stai, stai, că eu nu înţeleg. Eu am o curiozitate, frate…

Fan: Aaa?

Colo: Păi şi nu ţi-ai belit niciodată căpăţâna, c—e?

Fan: Aa, nu…

Colo: C—e, şi eu mi-am belit căpăţâna. Şi asta (arată spre iubita lui) şi-a belit căpăţâna… (o întreabă) Ţi-ai belit căpăţâna? (primeşte răspuns afirmativ) Uite c—e respect!

Fan: (momente de tăcere)

Acolo (continuă convins): Toată lumea şi-a belit căpăţâna. Ăia după chat, c—e, să zică cine a făcut l–a pe chat să zică «am făcut l–a»… Sau nu, nu scrieţi asta… Scrieţi like, ca să fie aşa, ceva mai subtil, gen…

Fan: (momente de tăcere)

Colo: Cine a făcut l–a o dată să scrie like. Atât. Atât. A făcut cineva l–a vreodată?

Fan: Mamă, c—e, câţi sunt!

Colo: Stai aşa, stai aşa, stai puţin… Să vedem cine scrie like pe chat, frate… Uite, like, like, like… Măduţu, Răzvan… Radu, Marius, Andrei, Cristian, Gabi…

Fan: (momente de tăcere)

Colo: Uite, c—e, toată lumea face l–a c—e. Tu de ce n-ai făcut? (se uită atent pe chat) Ia uite, de la 8 ani, c—e. C—e, e corpul tău! Cu două mâini, cu scuipat, cu d-alea…

Fan: (momente de tăcere)

Colo: Pe bune?

Fan: What… Pe bune…

Colo: Băi, frate. Pe bune. Deci trebuie să intri pe unamică.info, băi, frate… dă-ţi acolo, frate că sunt toate site-urile… Ai auzit de site-ul ăsta?

Fan: Nu.

Colo: Crede-mă că există, crede-mă. (îi spune fanului cum se scrie) unamică.info. Sunt toate site-urile de filme porno cu redirect. Te uiţi de la primul până la ultimul… Te uiţi la toate filmele la care vrei tu sau caută categorie. Vezi că e o categorie mişto, shemale se numeşte. E foarte mişto. (iubita îi face un semn, iar el o linişteşte cu un gest din mână) E tare, tare… Nu pe bune, poate îţi place…

Fan: (momente de tăcere)

Colo: Poate eşti atras de chestiile astea (pe ecran apare mesajul unui fan care donează un euro şi care e anunţă că a belit căpăţâna).

Fan: (momente de tăcere)

Colo: Şi gândeşte-te că poate ar trebui să începi să faci şi tu chestia asta, dar să nu te vadă nimeni, că na, este aiurea dacă ar veni maică-ta peste tine în cameră, na, să te vadă în act…

Fan: Da…

Colo: Adică ar fi aiurea. Te duci şi tu la baie şi-i dai în căpăţână. Şi-ţi dau un sfat (ton foarte serios). Scuip-o un pic înainte şi fără glume, fără nicio caterincă… Pentru că o să te usture capul…

Fan: Iiih?

Colo: Crede-mă, am învăţat şi eu asta între timp… Sau ia-ţi lubrifiant… Sau dă-i puţin cu ulei de floarea soarelui, că merge…

Fan: Iih?

Colo: Aşa, ideea e că merge. (după care se contrazice). Bă, nu face asta cu uleiul de floarea soarelui, că nu-i bună, pe bune… Fără ulei.

Fan: Iih.

Colo: Şi atât. P–a mea. Şi uită-te la un film porno şi p–a mea, fă-ţi-o aşa şi… Scuipi pe acolo, un pic şi…

Fan: Bine, paaa. O să încerc.

Colo: Ok. (vorbeşte cu prietena lui) Cred că s-a ruşinat c—e sau ceva…”

Amintim că pentru episodul cu abuzarea minorelor, vloggerul Colo va fi anchetat de Poliţie, conform unui comunicat de presă remis recent.

Rămâne de văzut dacă şi „sfaturile” date unui băieţel de 12 ani vor atrage atenţia oamenilor legii.

Ceea ce este poate cel mai important este cum se va termina acest scandal, având în vedere impactul postărilor lansate de Colo în ultimii ani.