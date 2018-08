CULISELE unui DIALOG INCREDIBIL cu Livia Stanciu, judecător la CCR. Un şofer a intrat în contact cu ea şi a lansat DECLARAŢII EXPLOZIVE. Alertă în Justiţie

Florian Ionescu, șoferul judecătoarei Gabriela Bîrsan a făcut declarații incendiare, pentru Antena 3, despre modul în care a acționat DNA în dosarul în care judecătoarea a fost auzată de fapte de corupție.





Șoferul judecătoarei Bîrsan a precizat, la Antena 3, că Livia Stanciu l-a chemat în biroul ei și l-a anchetat pentru a afla informații depre magistratul vizat.

Potrivit lui Florian Ionescu, fosta șefă a Înaltei Curți de Casație și Justiție era foarte interesată despre întalnirile pe care le avea judecătoarea Bîrsan și persoanele cu care aceasta se vedea.

Florian Ionescu a dezvăluit că în momentul în care a refuzat să răspundă la întrebările Liviei Stanciu, spunându-i că aceste lucruri sunt confidențiale, actuala judecătoarea CCR a început să țipe și să urle la el: "Țipete, urlete, așa făcea. Țipa la mine, cum îmi permit să nu spun unde merge".

”Ma aflam acolo cand a avut loc perchezitia, de abia o adusesem acasa pe dansa. Eu eram la serviciu cand sotia s-a trezit acasa cu doi comisari de politie de la DNA, printre care un domn comisar Moise, care, in momentul in care i-a inmanat citatia sa ma prezint la DNA in calitate de martor, a fost amenintata de acesta, intreband-o daca mai are nevoie de mine acasa, ca poate ma retine acolo. Sotia mea nascuse in februarie, deci copilul avea un an si putin. Nu s-a speriat si a zis ca daca vor sa ma opreasca acolo, sa ma opreasca, ca tot la ea ma intorc. A fost un noroc ca nu s-a speriat.

La aceste audieri , au fost mai multe, stateam intre 6 si 11 ore. Ma tineau 2-3 ore ca sa dau declaratii, dupa care ma lasau sa stau pe hol. Timp in care, in camera respectiva, in care se intra la domnul procuror Cerbu, treceau foarte multe persoane cu catuse la maini. Dupa care iar ma bagau in biroul respectiv. Si imi puneau tot felul de intrebari. Ca aveti grija ca sunt inregistrari cu dumneavoastra. Eram intrebat de acte, daca primeam acte de la anumite persoane, daca eu duceam acte anumitor oameni. In toti acesti 14 ani cat am lucrat cu doamna Birsan, nu s-a intamplat niciodata ca doamna Barsan sa-mi ceara sa duc acte anumitor persoane. Duceam doar acte oficiale la CSM sau la Guvern. Au ajuns sa ma acuze de marturie mincinoasa in felul urmator. Am dat mai multe declaratii, pentru ca va dati seama, daca stateam atatea ore acolo, am scris foarte multe pagini. Imi cerusera sa spun de la cand te-ai nascut si pana la Doamne fereste, altceva. Au existat confruntari cu alti martori. In aceste confruntari, se puneau anumite intrebari in care nu te lasau sa raspunzi decat prin da sau nu. Nu puteai sa ajungi sa explici. Chemat la o alta audiere, eram inca martor atunci, domnul procuror Cerbu, impreuna cu acest comisar Moise, au hotarat sa ma duca la poligraf. M-au mintit spunandu-mi ca nu am nevoie de avocat. La IGP am mers la un domn comisar Chis, din cate imi aduc aminte, care mi-a spus: 'Domnul Ionescu, este obligatoriu sa fiti asistat de un avocat. Daca nu doriti sa facem testul, daca nu sunteti asistat de un avocat, nu e vreo problema. Daca doriti sa-l facem fara avocat, trebuie sa dati declaratie pe propria raspundere.' Ceea ce am si facut. Numai ca dupa ce s-au derulat anumite reguli, domnul Chis m-a anuntat ca nu poate sa-mi faca testul deoarece sunt bolnav de diabet. Cu ocazia incheierii audierilor, m-am trezit ca sunt inculpat, si nu martor.

Iar domnul procuror Cerbu mi-a spus ca daca imi retrag declaratiile nu patesc nimic. Daca ziceam cum vroia dumnealui nu mai eram inculpat. A preluat dosarul domnul Papici. Imi tot spunea ca ar fi bine sa-mi retrag declaratiile. Nu mi-am retras niciodata declaratiile pentru ca le-am considerat corecte. Daca imi era frica ca minteam, imi retrageam singur declaratiile si traiam linistit.

