Dezvăluri incredibile. Care sunt sporturile cu cele mai mari riscuri de accidentări primăvara

Mulți dintre noi facem o serie de greșeli care ajung să ne coste enorm când vine vorba de sănătate. Unele dintre sporturile practicate primăvara reprezintă un risc mai mare de accidentari.





“Jogging-ul si fotbalul sunt sporturile cu cele mai mari riscuri de accidentari primavara”, spune dr. Ion Bogdan Codorean, medic ortoped specializat in traumatologie sportiva, care i-a ajutat “sa se intoarca in joc” pe Presedintele Romaniei Klaus Iohannis, Catalina Ponor, Mirel Radoi, Ciprian Marica, Alex Chipciu, Raul Rusescu, Monica Davidescu, Alina Puscas sau Dorian Popa.

Acesta dezvaluie care sunt riscurile la care se supun cei care, odata cu venirea primaverii, au inceput sa practice sporturile in aer liber cu speranta de a reveni la o forma mai buna si la un tonus de invidiat.

“Dupa o perioada de vreme rea in care oamenii au stat mult in casa, s-au umplut parcurile cu oameni care alearga, copii cu bicicleta, cu rolele sau cu trotineta si s-au intors pe teren jucatorii de fotbal, de tenis si de baschet, ceea ce nu este deloc rau, insa trebuie tinut cont de anumite precautii.”

In cazul jogging-ului, dr Ion Bogdan Codorean recomanda o pregatire temeinica si alegeri potrivite in ceea ce priveste suprafata de alergat si incaltamintea: “Alergarea pe suprafata dura prin parc uzeaza in timp meniscurile si cartilajul incepand de la glezna pana la nivelul soldurilor si poate chiar sa suprasolicite coloana vertebrala. Incaltamintea trebuie sa fie adecvata, lejera, sa nu il stranga pentru a-i permite sa alerge corect. Majoritatea accidentarilor care apar sunt din cauza faptului ca oamenii nu stiu sa alerge. Ei trebuie sa fie sa aiba un tonus muscular mai ales la picioare si abdomen care sa le permita sa alerge cat doresc.”

Fotbalul, baschet-ul, tenisul, waveboard-ul sunt alte sporturi cu grad ridicat de risc de accidentari, iar cele mai frecvente care apar sunt entorsele de glezna: “Din fericire, entorsele de glezna sunt si cele mai putin grave. Pe de alta parte, accidentarile care duc la operatie sunt: rupturile de ligamente incrucisate, rupturile de menisc, leziunile cartilajului de la nivelul genunchiului sau luxatia de rotula.”

In timpul efortului pot aparea si disparea durerile, iar medicul ortoped recomanda un control si un tratament adecvat pentru a se evita interventiile chirurgicale: “Ar fi bine ca si pentru o entorsa de glezna pe care toata lumea o considera cea mai usoara accidentare sa se ajunga la un control. Pentru ca prost tratata, poate sa duca la instabilitate sau la dureri pentru o perioada lunga dupa accidentare. Cu tratament, orteza, recuperarea va fi mai rapida si completa”, adauga dr Ion Bogdan Codorean.

Curs VALUTAR, 4 aprilie! Euro, in continua SCADERE! Fara PRECEDENT ce se intampla zilele astea cu moneda

Pagina 1 din 1