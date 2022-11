Regina consoartă, gesturi neașteptate. Ce făcea Camilla cu celebra actriță din James Bond

Totul, după ce au aflat că şi Reginei Mamă îi plăcea să se plimbe printre oamenii care făceau plajă goi.

Dezvăluiri incredibile despre Camilla şi actrița din James Bond. Plaja Holkham a fost cândva un refugiu idilic pentru familia regală. Au avut chiar și propria lor cabană ​​pe plajă – care a fost oferită tatălui reginei în anii treizeci de către proprietarul Holkham Estate, al cincilea conte de Leicester.

Nord Norfolk Estate este bine-cunoscut în toată țara pentru plaja sa uimitoare; este una dintre cele mai nealterate întinderi de nisip din Marea Britanie și din golf, unde vizitatorii se pot bucura de priveliștile panoramice inedite. Timp de zeci de ani, familia regală a evadat în golful Holkham, dar în ultimul timp fost evitat de familie din cauza popularității tot mai mari.

Unii membri ai Familiei Regale nu au fost la fel de descurajați de comunitatea nudiștilor

Gareth Russell, autorul noii cărți „Do Let’s Have Another Drink: The Singular Wit and Double Measures of Queen Elizabeth the Queen Mother”, a fost invitat la podcastul To Di For Daily. unde a povestit aceste lururi inedite despre familia regală.

Istoricul a relatat despre câteva momente distractive ale vieții reginei mame, relatând un mic incident amuzat cu Regina Mamă care a nimerit într-o zona desemnată pentru nudiști.

Russell a spus: „Era o plajă pentru nudiști în apropierea locului în care obișnuia să meargă Regina Mamă în Norfolk. Securitatea o avertiza mereu: „Nu mergeţi prea departe, este o plajă pentru nudiști mai încolo”. Dar Regina Mamă ar fi răspuns: „Ei bine, nu este jenant. Poate le va ciupi fundul câinele”. Este vorba despre câinele care o însoțea din rasa corgi.

Regina Mamă nu a fost singura care s-a arătat interesată de comunitatea naturistă

Ani mai târziu, atunci Camilla, ducesa de Cornwall și prietena ei apropiată, Dame Judi Dench, interpreta doamnei „M” din James Bond 007, au aflat despre partea de vest a golfului.

Russell a povestit despre Dame Judi şi Camilla: „Judi Dench și Camilla au aflat despre zona nudiștilor ani mai târziu, erau pe plajă când au dispărut şi au fost găsite mai târziu vorbind cu un domn complet nud, care era director la o școală. Au avut o conversație minunată”

Tot Judi Dench a luat apărarea casei regale după ce a apărut pe Netflix The Crown. Într-o scrisoare dură adresată prin intermediul The Times, actrița a cerut Netflix să introducă la începutul fiecărei serii că este o „ficțiune”.

Intervenția sa a venit după ce fostul prim-ministru John Major a numit The Crown o „prostie”, după ce a reieșit din primul episod al serialului o scenă în care Charles încerca să-l convingă pe Major să-i determine mama să abdice.

Actrița a mai scris: „A sosit timpul ca Netflix să-și reconsidere atitudinea, de dragul unei familii și a unei națiuni atât de îndoliate, ca semn de respect față de o suverană care și-a slujit poporul cu atâta cinstire timp de 70 de ani și să-și păstreze reputație în ochii abonaților britanici”

O purtătoare de cuvânt de la Netflix a răspuns: „Serialul The Crown a fost întotdeauna prezentat ca o dramă bazată pe evenimente istorice. Seria cinci este o dramatizare fictivă, imaginând-şi ce s-ar fi putut întâmpla în spatele ușilor închise într-un deceniu semnificativ pentru familia regală – unul care a fost analizat și bine documentat de jurnaliști, biografi și istorici”, scrie Express.