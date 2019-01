Dezvăluiri INCENDIARE ale fostului procuror Max Bălăşescu. Legăturile dintre Liviu Negoiţă şi un clan interlop. AVERTISMENT dur din partea Laurei Codruţa Kovesi

Fostul procuror Max Bălăşescu a afirmat recent cum a ajuns să descopere legăturile dintre primarul Liviu Negoiţă şi o cunoscută grupare interlopă din Bucureşti. Potrivit fostului procuror, certificatul ORNISS i-a fost retras din dispoziţiile SRI, iar Laura Codruţa Kovesi l-a avertizat prin intermediari





"Vara anului 2008 – după aproape 6 luni de audieri, cercetări, filaje, înregistrări ale convorbirilor telefonice, înregistrări ambientale împreună cu ofiţerii judiciarişti din cadrul Poliţiei Capitalei, ne hotărâm să procedăm la declanşarea operaţiunii de depistare, prindere şi conducere a tuturor persoanelor cercetate în cauză la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru audieri. Deoarece erau aproximativ 70-80 de persoane, am stabilit ca persoanele să fie audiate la sediul Poliţei Capitalei. În timpul acţiunii de depistare, respectiv percheziţiile domiciliare, am continuat înregistrarea convorbirilor telefonice pentru a ne ajuta inclusiv la localizare în momentul operativ. Conducătorul grupării infracţionale cercetate nu a fost găsit la domiciliu, deoarece fusese avertizat de acţiune şi reuşise să părăsească teritoriul Municipiului Bucureşti. Din comunicările acestuia cu alte persoane din grupare a reieşit că „Max ăsta are un mare tupeu că vine la mine acasă . Cine dracu’ se crede el, nu ştie ce pot să-i fac?”. La acel moment, chiar nu ştiam",spune fostul procuror Max Bălăşescu.

Potrivit afirmaţiilor fostului procuror, la vremea aceea se decide că trebuie să aibă loc o conferinţă de presă. Înainte, însă, lui Bălăşescu i se arată o fotografie cu o persoană care semăna cu şeful grupării şi viceprimarul Capitalei de la momentul respectiv, Răzvan Murgeanu, în care primul îi dădea celui de al doilea un plic, potrivit antena3.ro

"Prezentă toată presa la conferinţa de presă, prezint succint situaţia de fapt şi răspund la întrebări. La un moment dat, în timpul conferinţei afirm, pe baza înregistrărilor din dosar, că „oameni politici au fost sprijiniţi în campania electorală de lumea interlopă”… Am fost întrebat despre cine este vorba şi am răspuns că este vorba despre un PRIMAR. Din interceptările mele rezulta că, prin intermediul şoferului său, Liviu Negoiţă, primarul sectorului 3, avea strânse legături cu această grupare pe care eu o cercetam pentru violenţe, şantaj, taxe de protecţie, tentativă de omor, ultraj contra bunelor moravuri etc.. După încheierea conferinţei de presă, fără să urmăresc reacţiile, mă apuc de audierea persoanelor reţinute până atunci. După aproximativ 30 de minute sunt sunat de adjunctul primului procuror care îmi spune că procurorul general vrea să vorbească cu mine, să mă prezint cu dosarul la ei. Îi spun că nu am cum, dosarul are aproape 15 volume şi am peste 30 de persoane la audiere şi eu am doar 24 de ore pentru prezentarea la instanţă, dacă am propuneri de arestare de făcut. Mi-a spus că nu-i interesează şi să mă întorc la sediu.

Mă duc la sediu, fără dosar, şi mi se spune: „dacă nu te băgai în declaraţii politice, acum erai erou naţional, că până la tine nimeni nu a făcut aşa ceva; dar, pentru că te-ai băgat, acum eşti în căcat cât casa”, a mai spus Max Bălăşescu

