Dezvăluiri despre „Fantoma Kievului”. Ce se spune despre presupusa moarte a ”Fantomei” şi cine se ascunde în spatele ei. FOTO

Pe măsură ce rachetele rusești ardeau la orizont și avioanele militare zburau pe cerul deasupra Kievului, poveștile despre un singuratic aflat în rândul rezistenței ucrainene au început să apară online. Numele și istoria lui sunt învăluite în mister, dar isprăvile sale sunt deja obiectul comentariilor online: cu şase ucideri aer-aer, pilotul erou al unui MiG-29 ucrainean a devenit primul as al luptei aeriene din Europa de la al Doilea Război Mondial.

Povestea virală a așa-numitei „Fantome de la Kiev”, despre un singur pilot de luptă ucrainean as în lupta pe cer, creditat cu cel puțin șase ucideri, cu unele afirmații care ridică numărul până la 40 – a fost denunțată oficial de armata ucraineană după ce un pilot care a murit în martie a fost identificat drept „Fantoma Kievului” de mai multe instituții media, inclusiv de The Times of London.

Ei îl numesc „Fantoma de la Kiev” – și, în ciuda miilor de informări care spun contrariul: el este, după toate probabilitățile, o ficțiune.

„Fantoma Kievului este vie și întruchipează o imagine colectivă a piloților înalt calificați ai brigăzii de aviație tactică care apără cu succes Kievul și regiunea înconjurătoare”, a declarat Yuriy Ignat, purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene Ucrainene, pentru The London Times, citând „Surse ucrainene”, că l-au identificat pe pilot drept maiorul Stepan Tarabalka și au raportat că a fost doborât pe 13 martie în timp ce lupta cu forțele inamice „covârșitoare”.

Despre „Fantoma Kievului” se vorbeşte într-o serie de trei tweet-uri

Legenda urbană a „Fantomei” s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare la începutul războiului. Ministerul Apărării ucrainean chiar și a postat pe Twitter un videoclip despre care spunea că îl arată pe pilot bătând un avion rusesc.

Mai târziu s-a dezvăluit că înregistrările provin de la un simulator de zbor. După cum a observat Jared Keller la acea vreme, părea că pilotul spectral era doar o legendă urbană modernă pentru era digitală – și avea dreptate.

Maiorul Stepan Tarabalka, bănuit că ar fi Fantoma de la Kiev

”La 13 martie 2022, maiorul Stepan Tarabalka a fost ucis într-o luptă aeriană cu forțele copleșitoare ale ocupanților ruși. Președintele Ucrainei i-a acordat postum pilotului titlul de ”Erou al Ucrainei” cu Ordinul Steaua de Aur. În mod remarcabil, deși negarea de către Ucraina a existenței „fantomei” este actuală, vestea despre moartea lui Tarabalka nu este negată. NPR a raportat despre dispariția pilotului în martie și chiar a intervievat părinții.

El este înmormântat în orașul Korolivka. Cu toate acestea, oficialii și membrii familiei care au vorbit cu Eric Westervelt de la NPR nu au făcut nicio mențiune despre Fantoma de la Kiev sau să susţină că este Tarabalka.

Toți cei care l-au cunoscut personal pe Stepan Tarabalka au spus că este un adevărat ofițer și un profesionist în domeniul său”, s-a arătat în comuncatul Forțelor Armate ale Ucrainei.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei a subliniat că Fantoma Kievului este o imagine personificată a piloților Brigăzii 40 de Aviație Tactică Vasylkiv, care protejează cerul capitalei și al regiunilor învecinate.

Toți sunt „Fantome”. Și dușmanul se teme căci apar acolo unde nu sunt așteptați”

„În primele zile ale războiului a existat o intensitate mare de împușcături cu avioanele inamice. Nu am infirmat sau confirmat povestea eroului-pilot – „Fantoma Kievului”, care a fost inventată de oamenii de pe rețelele sociale. A devenit deja o legendă, un supraom ucrainean, un răzbunător care distruge Rusia. Pentru noi, fiecare pilot este un erou”, spune purtătorul de cuvânt, citat de taskandpurpose.