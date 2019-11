Este vorba de zaruri vechi de 4000 de ani, confecționate din oase de animale, desene străvechi descoperite în peșteri sau plăcuțe din lemn, inscripționate cu diverse simboluri.

Totuși, potrivit unui material publicat pe site-ul gambling.net, chinezii ar fi fost primii oameni care au practicat un joc de noroc, undeva în jurul anului 2300 î. Hr. (înainte de Hristos), în străvechea carte ,,Book of Songs’’, existând referiri la o serie de piese de lemn, care ar fi fost folosite pentru un joc rudimentar de loterie. De altfel, loteriile reprezintă un capitol extrem de vast și interesant în istoria omenirii, acestea contribuind, se pare, la finanțarea unor lucrări precum Marele Zid Chinezesc sau înființarea unor universități prestigioase, precum Harvard sau Yale.

Celebrul poet grec Sophocles susținea, în jurul anului 500 î. Hr., că zarurile ar fi fost inventate în timpul asediului Troiei, atât grecii, cât și românii antici fiind mari amatori de jocuri de noroc. Nu e astfel de mirare că, la un moment dat, gamblingul a fost interzis în Roma Antică, cei prinși fiind puși să plătească amenzi de 4 ori mai mari decât sumele mizate. Acesta a fost momentul în care ingenioșii romani au inventat jetoanele de joc, putând astfel practica jocurile preferate în continuare, nestingheriți.

Cărțile de joc, în schimb, au fost inventate de chinezi, în secolul al IX-lea, însă nu se știe cu exactitate la ce jocuri au fost folosite pentru prima oară. Cert este faptul că acestea erau foarte diferite față de pachetele de 52 de cărți folosite în prezent. Dintre cele mai cunoscute jocuri de noroc cu cărți, se pare că Baccarat ar fi fost primul inventat, acest longeviv joc fiind jucat pentru prima oară în jurul anului 1400, în Franța și Italia. Aproximativ 200 de ani mai târziu, spaniolii inventau jocul numit Ventiuna, iar francezii Quinze, ambele fiind considerate predecesoarele celebrului Blackjack, nume dat jocului 21 de către americani, în anii 1900.

O altă bornă extrem de importantă în istoria jocurilor de noroc este anul 1638, an în care a fost deschisă în Veneția, Italia, prima locație ce poate fi denumită casino, Ridotto.

Un alt joc de noroc extrem de popular, ruleta, a fost inventat, cel mai probabil, cu puțin înainte de anul 1800, de francezi, pentru ca pokerul să fie jucat pentru prima oară în 1829, potrivit relatărilor actorului englez Joseph Crowell. Totuși, abia 40 de ani mai târziu pokerul începea să devină cunoscut în întreaga lume, în 1970 fiind organizate primele turnee internaționale de poker, evident în Las Vegas.

1891 este anul în care au fost inventate primele sloturi, Sittman & Pitt în New York și Charles Fey în San Francisco lansând aproape în același timp pe piață primele ,,pacanele’’ din istorie.

Mijlocul anilor ’90 a însemnat începutul unei noi ere pentru industria jocurilor de noroc, în această perioadă fiind lansat primul casino online. Dacă valoarea pieței globale de gambling abia depășea 200 de milioane de dolari pe an, la acea vreme, iată că, potrivit raportului ,,Gambling Market-Global Outlook and Forecast 2018-2023’’, aceasta ar putea ajunge la 525 de miliarde de dolari în 2023, cu peste 40% provenind din casino, in special cele online.

La aproximativ 25 de ani de la apariția primului casino online, ce oferea clienților săi doar câteva jocuri, în prezent cei mai populari operatori de gambling online au în ofertă sute de sloturi video, mese de ruletă europene și americane, mese de blackjack, loterii internaționale, pariuri sportive și, nu în ultimul rând, secțiuni de Live Casino, acolo unde jocurile sunt făcute de dealeri live, iar acțiunea are loc chiar în fața jucătorilor.

