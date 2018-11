Despre etichetele de limba si importanta lor in optimizarea seo.

Un site multilingv este un site al carui continut este oferit in mai multe limbi. Acesta poate fi, de exemplu, o companie canadiana a carui site este disponibil in limbile engleza si franceza, sau un blog de fotbal din America Latina disponibil in limba spaniola si portugheza.





