Este greu de imaginat că aceste umbre din Hiroshima ar fi surprins ultimele momente din viața acelor oameni. Totuși, cum pot fi explicate acele umbre în preajma locurilor unde au explodat bombele?

O amenii, paravan pentru umbre

Potrivit dr. Michael Hartshorne, membru onorific al National Museum of Nuclear Science and History din Albuquerque (statul american New Mexico) și profesor emerit de radiologie la University of New Mexico School of Medicine, când a explodat fiecare bombă lumina intensă și căldura răspândită s-au revărsat din punctul de implozie. Obiectele și oamenii de pe traiectoria bombelor au împrăștiat obiectele din spatele lor absorbind lumina și energia. Lumina înconjurătoare a albit betonul sau piatra din jurul „umbrei”.

Cu alte cuvinte, acele umbre magice arată în prezent cum arătau aproximativ clădirea sau aleea respectivă înaintea cataclismului. Restul suprafețelor au fost decolorate, făcând zonele colorate să semene cu o umbră neagră.

Energia intensă eliberată în timpul unei explozii atomice este rezultatul unui fuziuni nucleare. Potrivit Atomic Heritage Foundation , un ONG din Washington, D.C., fuziunea se produce atunci când un neutron lovește nucleul unui atom greu ca izotopii uraniu 235 sau plutoniu 239. În timpul coliziunii, elementele nucleului se sparg eliberând o mare cantitate de energie. Coliziunea inițială provoacă o reacție în lanț care continuă până când tot materialul similar este eliminat.

„Reacția în lanț se produce după un tipar de creștere exponențială care durează în jur de o milisecundă. Această reacție împrăștie în jur de un trilion de atomi în acea perioadă de timp dinaintea opririi reacției”, a explicat said Alex Wellerstein de la Stevens Institute of Technology in New Jersey.

Armele atomice folosite în atacurile din 1945 au fost alimentate cu uranium 235 și plutonium 239 și au eliberat o cantitate imensă de căldură și radiații gamma cu undă foarte scurtă.

Energia se scurge sub forma valurilor de fotoni de lungimi variabile, de la unde lungi la unde radio sau scurte, raze X și raze gamma. Între razele lungi și cele scurte se află lungimi de undă vizibile care conțin energie pe care ochii noștri o percep sub formă de culori. Totuși, spre deosebire de energia cu unde lungi, radiațiile gamma sunt distructive pentru corpul uman întrucât pot trede de haine și de piele, producând ionizații sau pierdere de electroni, care la rândul lor afectează țesuturile și ADN-ul, potrivit Columbia University .

Un duo letal: bombele Fat Man și Little Boy

Pe 6 august 1945, o bombă atomică botezată Little Boy a fost detonată la 580 de metri deasupra Hiroshimei. Potrivit datelor World Nuclear Association , explozia a echivalat cu 16.000 tone de TNT, care a transmis o pulsație de energie termală împrăștiată deasupra orașului. Pulsația s-a întins la 13 kilometri pătrați de oraș. Aproape un sfert din populația Hiroshimei a murit instananeu. Un alt sfert a murit în urma efectelor inhalării de radiații și de cancer în lunile care au urmat.

La 3 zile după prima deflagrație, Statele Unite au detonat o a doua bombă atomică botezată Fat Man, deasupra orașului Nagasaki. Bomba cu plutoniu 239 a eliberat o explozie de 21.000 de tone care a adus moartea și distrugerea. Împăratul Hirohito a anunțat capitularea Japoniei pe 15 august, aducând mai aproape finalul celui de-al Doilea Război Mondial.

Radiațiile gamma eliberate de bombele atomice au călătorit sub forma energiei termice care a atins 5.538 grade Celsius. Când energia a lovit un obiect precum o bicicletă sau un om, ea a fost absorbită, iar obiectele de pe traiectorie au creat un efect de decolorare în exteriorul umbrei. De fapt, inițial au existat multe forme asemănătoare umbrelor, însă „majoritatea umbrelor au fost n distruse de explozia ulterioară a undelor și de căldură”, a adăugat Hartshorne.