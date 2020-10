Sute de companii analizate, mii de date financiare filtrate – de la cifre de afaceri până la fondurile de salarii – zeci de întrebări adresate firmelor intrate în „vizorul“ redacției Capital. Acestea sunt ingredientele ediției din acest an a „Top 300 de companii“.

Dincolo de cifrele seci, această publicație spune povestea unor entități de care depinde direct evoluția țării. Aceste 300 de companii prezentate în această ediție a Revistei Capital sunt de multe ori mai importante pentru noi decât deciziile autorităților, decizii pe care le influențează de multe ori. Și acesta este un fapt pozitiv, pentru că economia o înțeleg cel mai bine cei care activează pe „teren“.

Pentru a obține un clasament cât mai relevant, echipa Capital a alcătuit Top 300 Companii, ediția 2020, analizând următoarele criterii: cifra de afaceri, profitul, evoluția cifrei de afaceri, evoluția profitului cât și numărul de angajați. Astfel, cea mai performantă companie din România a obținut 470 de puncte dintr-un total de 500. Toate cele 300 au împreună o cifră de afaceri de peste 620 de miliarde de lei, media cifrei fiind de 2,1 miliarde de lei, în condițiile în care primele 10 contribuie cu peste un sfert din totalul sumei.

”Capital Top 300 Companii” înglobează companii ce activează în domenii precum: agricultură, bănci, construcții, energie, logistică, retail, IT, industrie grea, auto și farmaceutică.

Deși din cauza restricțiilor sanitare nu am mai putut organiza o seară de gală de premiere așa cum v-am obișnuit în anii precedenți, lansarea Top 300 Companii nu putea să nu coincidă și cu desemnarea companiilor câștigătoare ce activează în domeniile amintite mai sus.

Astfel, vă dezvăluim câteva dintre companiile premiate:

OMV Petrom este câștigătoarea domenului de energie. Compania deține 550 stații de alimentare în România, sub brandurile Petrom și OMV, și are capacitatea de a alimenta 3 milioane de autovehicule în fiecare an mulțumită rafinăriei Petrobrazi.

Premiul din domeniul bancar a fost acordat Băncii Transilvania. Ea numără peste 3 milioane de clienți, are peste 8.000 de angajați și efectuează mai mult de 2 milioane de operațiuni zilnic. BT are 500 de sucursale în toată țara, 325.000 de clienţi IMM şi micro şi peste 10.000 de clienţi corporate activi.

Domeniul Retail are drept câștigător compania Dedeman, fiind unicul business românesc din industria de bricolaj ce domină piața.

Descoperiți care sunt companiile de succes din Romania și rețeta unui business reușit, în ediția specială a revistei Capital Top 300 Companii. Revista se găsește la punctele de difuzare a presei și online pe www.agoramag.ro, începând de astăzi, 16 octombrie 2020.

