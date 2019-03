Un deputat PSD se plânge de amenințări cu moartea. Cât de „viteaz” era politicianul în trecut

Familia deputatului PSD Cătălin Rădulescu, cunoscut drept „deputatul mitralieră”, a fost amenințată cu moartea într-o scrisoare sosită la sediul partidului din Pitești.





Social-democratul Cătălin Rădulescu, poreclit și deputatul „Mitralieră” după ce a spus că ar folosi arma sa AKM pe manifestanții care au protestat împotriva OUG 13, a declarat că a primit la cabinetul parlamentar din Pitești o scrisoare în care familia sa era amenințată.

Din primele informații reiese că Mira Cnejeveici, consilierul său, ar fi fost cea care i-ar fi citit acestuia scrisoarea prin telefon, scrie Antena3 .

Aceasta a sunat apoi la 112, apel în urma căruia o echipă de polițiști a venit la fața locului și a ridicat scrisoarea de amenințare. Oamenii legii au declarat că urmează să fie făcute cercetări pentru identificarea persoanei care a trimis această scrisoare.

Scrisoarea are o lungime de două pagini și este redactată pe calculator. Aceasta ar fi fost trimisă chiar de la un oficiu poștal aflat în Pitești.

În martie 2017, polițiștii s-au autosesizat, după apariția în presă a declarațiilor făcute de Cătălin Rădulescu, care a spus că şi-a păstrat mitraliera AKM cu care ar fi luptat la Revoluţie şi că e pregătit să o folosească din nou, împotriva protestatarilor din Piața Victoriei. Oamenii legii l-au cercetat pe Rădulescu, în conformitate cu Legea 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor.

„Dacă mă apucă o nebunie, pot să ies şi să trag din nou cu ea. Am tras şi eu la Revoluţie şi pot să trag din nou”, a declarat deputat PSD la momentul respectiv.

După acea declarație ar fi primit peste 150 de amenințări cu moartea, lucru care a dus la schimbarea poveștii sale.

„Eu sunt colecţionar, am nişte arme, dar n-am tras în viaţa mea. Arma pe care eu o am acasă am cumpărat-o, sunt şi colecţionar. (...) Am spus şi voi spune - dacă vreodată în ţara asta va mai veni comunismul, stalinismul, hitlerismul sau ceva, voi ieşi în stradă cu arma. La Revoluţie am ieşit în stradă tot aşa, împotriva unui sistem comunist, atunci am luptat pentru nişte idei pentru care lupt - drepturile şi libertăţile omului”, declara Cătălin Rădulescu la acel moment.

