Denise Rifai a recunoscut: OMUL LUI DRAGNEA A SUNAT-O: Nu știi niciodată ce-ți rezervă viitorul. Tabloidele sunt în alertă

Denise Rifai, prezentatoarea emisiunii „Talk News”, de la Realitatea TV, a dezvăluit miercuri că Darius Vâlcov a contactat-o, solicitând să vină în emisiunea ei.





Jurnalista a povestit totul în emisiunea sa, precizând că mai târziu a făcut legătura dintre ordonanța privind „taxa pe lăcomie”, anunțat de ministruld e Finanțe, Eugen Teodorovici și dorința consilierului premierului Dăncilă în emisiunea sa:

„Să vă povestesc ceva: ieri am vrut s-o fac și n-am apucat. O spun azi: De dimineață, când noi nu știam de existența ordonanței de urgență devastatoare, prezentată de Eugen Teodorovici, am primit telefon de la Guvernul României pentru o prezență aici, în cadrul emisiunii Talk News a domnului Darius Vîlcov. Despre ce avea să ne vorbească? Degeaba îl vedem pe ecrane pe domnul Teodorovici că el n-are nici o legătură. Îmi pare tare rău că eu ieri n-am vrut să-mi dezantamez toți invitații pentru domnul Vîlcov. Peste zi ne-am dat seama de această bombă pe care aveau s-o pregătească și probabil domnul Vîlcov venea la mine la emisiune s-o prezinte. A vrut să fie singur în emisiune. Eu i-am propus să vină singur astăzi și mi-a zis că nu mai vrea azi, că el a vrut doar ieri. Domnul Vîlcov să ne anunțe cu o zi înainte când vrea să vină, că doar n-o să-mi dezantamez toți invitații pentru domnul Vîlcov. Nu e cazul încă. Nu lucrăm deocamdată pentru domnul Vîlcov, dar nu știi niciodată ce-ți rezervă viitorul” a spus Denise Rifai, la Realitatea TV.

