Delta Dunării dezvoltă şi un altfel de turism, „destul de scump”. Secretele din spatele fenomenului. Telefonul de la ora 9:00

Delta Dunării ia fața litoralului românesc și deschide sezonul turistic 2019, având o mulțime de oferte care atrag un număr impresionant de vizitatori. De fapt, primul succes real, primul record pentru turismul din Deltă a fost înregistrat anul trecut când, față de 2017, județul Tulcea s-a situat pe locul întâi pe țară la creșterea numărului de turiști. Cu 77% mai mulți. Explicația e simplă. Creşterea numărului de turiști a fost înregistrată în urma acțiunilor de promovare la nivel național și internațional, întreprinse de Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării (AMDTDD), formată din proprietarii hotelurilor și pensiunilor din zonă, în cooperare cu mediul de afaceri și cu autoritățile județene și locale. Și-au dat cu toții mâna, în martie 2018, dovedind că se poate. Cătălin Țibuleac, președintele AMDTDD, cu care am stat de vorbă la telefonul de la ora 9:00, este omul care cunoaște tot ce mișcă în Delta Dunării din punct de vedere turistic.





Domnule Țibuleac, ce implică deschiderea sezonului turistic în Delta Dunării, când începe?

A început. Odată cu ridicarea prohibiției la știucă, pe 15 martie, au început concursurile de pescuit la răpitori, spinninig. Avem deja locații ocupate 100% pentru aceste concursuri de pescuit, cu pescari români și străini, un turism destul de scump. În weekend a fost plin. Vin special și se cheltuiesc bani pentru așa ceva. Apoi, știți, se reîntorc păsările din țările calde. Iar cei care iubesc fotografia au apărut deja, sunt mai mult decât interesați în a observa natura în această perioadă când e sezonul de cuibărit la păsări. Este fenomenul turistic birdwatching. Se mișcă Delta. Pe 31 martie acostează la Tulcea prima navă de croazieră, din cele 292 preconizate a veni în acest an în Delta Dunării.

Sunt turiști germani, elvețieni, austrieci. De fapt la Tulcea este punctul terminus. Coboară în bărci, vizitează Delta Dunării și apoi sunt duși la avion in timp ce alții sunt aduși să se îmbarce de la Tulcea. Numai navele de croazieră aduc, până în noiembrie, peste 70.000 de turiști străini care vizitează Delta pentru cel puțin o zi. Vorbind apoi de sărbătoarea de Paște, care în acest an se leagă cu minivacanța de 1 mai, vom avea un sejur mai prelungit. Pentru sărbătorile pascale, din datele pe care le avem astăzi, vor fi deschise între 75% și 85% dintre pensiunile din Delta Dunării. Marea majoritate a pachetelor au fost vândute pentru Paște și 1 Mai, împreună. Iar ceea ce este important e că gradul de ocupare pentru Paște este de aproape 90%. Vorbim de rezervări făcute.

Puteți să ne spuneți câteva prețuri, în funcție de gradul de confort? Și de fapt, care este capacitatea de cazare în Delta Dunării?

Dacă e să vorbim de prețuri se ajunge undeva la 1500 de lei, trei nopți de persoană, la hotel de 5 stele și până la peste 500 de lei pe trei nopți, de persoană, la două stele. Cele cu tarife mai mici sunt pe partea continentală. Cele cu prețuri mai mari au inclus și transportul de la mal la hotel sau pensiunea din Deltă. Plus excursii în Delta Dunării. M-ați întrebat de capacitate. Anul trecut, la 31 decembrie 2018, erau 9862 de locuri de cazare pe tot județul Tulcea, autorizate. Vorbesc de Delta Dunării plus partea continentală. Mai avem, zic eu, undeva între 1500 și 2200 de locuri de cazare la localnici. Dar sezonul merge bine, hotelierii și deținătorii de pensiuni au rezervări și pentru aprilie, mai și iunie, între 65 și 90% ca și grad de ocupare. Pentru iulie și august, rezervările se fac in aprilie, mai.

Anul 2018 a cunoscut o explozie a numărului de turiști în Delta Dunării. Cum a fost posibilă o creștere atât de mare a numărului de turiști?

Pe tot anul 2018, turismul în Deltă a crescut cu 67% față de anul anterior. Dacă scoatem din calcul lunile de iarnă, când nu prea vin turiști, creșterea e cu 77% față de 2017, când media națională de creștere este de 6%. Importantă e și creșterea cu 12% a turiștilor străini față de 2018. Numărul turiștilor care au preferat Delta Dunării a crescut și datorită vaucherelor de vacanță, care au avut un rol important, dar discutăm și de o promovare intensivă, unitară, fără fragmentări. Plus construcția unui produs turistic dus mai mult pe tradiții, multiculturalitate, gastronomie locală. la modă sunt băile lipovenești. Deci oamenii caută Delta și când vii aici, nu te apuci să faci grătar pe malul Dunării și să dai drumul la muzică la maximum din mașină. Aici e altfel de turism.

