Delia Matache, ireproșabilă în costum de baie la 41 de ani. Artista s-a supărat pe fanii care o critică pentru apariția provocatoare- Video

Cu toate că are 41 de ani, Delia Matache nu ezită să se-și arte corpul bine lucrat. Artista este pasionată de sport, ieșind adesea la alergat alături de soțul ei.

Delia Matache, video incendiar în costum de baie

Cântăreața și-a scos din garderobă mai multe costume de baie și a făcut o „defilare” ca la carte. Profitând de razele soarelui, aceasta s-a relaxat în piscină și s-a filmat în ipostaze sexy.

Delia se mândrește cu felul în care arată și a simțit nevoie să-i ofere o replică unui internaut care a criticat-o spunându-i că „suferă de criza vârstei mijlocii”.

„Ești femeie și n-ai 20 de ani? E criză dacă te postezi în costum de baie. N-ai cum să faci asta! Crizăăă! Nu știu… Byonce vă dați seama ce crize are femeia aia pentru că are 41, cred, și în turneu are niște body-uri și cântă cu bucuțele pe afară și e toată flex, flex ,flex?!

Crize! JLO la 50, crize! Nu are niciun sens ce spui pentru că dacă până la 40 de ani aș fi ars-o în robe și la 40 mi-aș fi trântit primul costum de baie din viața mea, aș fi zis da, poate că e o criză. Dar fac asta în fiecare an. În fiecare an merg la plajă și îmi pun câte un costum de baie. Ba chiar mai multe costume de baie. Și chiar mă postez de fiecare dată. Mereu mi-a plăcut, când corpul meu a fost într-o formă foarte bună, să-l arăt, să-l flexez pentru că este superb. Iar acest tip de mentalitate este sexist și misogin. Este foarte toxic! Renunță la el! A, și este foarte bătrân, este mai bătrân decât mine.”, a spus Delia într-un videoclip postat pe TikTok.

„Nativ am fost înzestrată destul de bine”

Nu este pentru prima dată când Delia Matache a vorbit despre aspectul ei fizic. În urmă cu ceva timp, artista le-a explicat fanilor faptul că nu visează să aibă un abdomen definit, însă că genetic are toate datele pentru a arăta perfect.

Vreau să vă spun că sunt extrem de fericită, pentru că nu am chef să am 6 pack. Sau mă rog, se poate întâmpla să fii fericit și să ai 6 pack. Sunt happy, vreau să enjoy life, să mănânc, să mă plimb și nu o să am 6 pack. Să nu fiți uimiți dacă vedeți că nu o să am. Deci nu am. Am așa un pic de fluffiness foarte simpatic. Nu datorez nimănui să am 6 pack. În meseria mea, nu cânt cu 6 pack. Nu știu de ce am simțit nevoia să transmit acest mesaj.

Dar vă puteți imagina cât de bine arăt. Vă zic și puteți să aveți încredere. Nativ am fost înzestrată destul de bine. Dacă m-ar preocupa atât de tare treaba asta, aș arăta ca Victorias Secret (n.r. fotomodele). Ești nebun? Top! Rachetă aș fi. Imaginați-vă versiunea aia atunci când nu vă place ce vedeți la mine, că am hainele prea largi, că mă ascund după haine, că de ce nu mă îmbrac mulat. Am potențial foarte mare, am datele genetice bune. E un act de curaj să ai date genetice bune și totuși să nu-ți pese, a transmis ea pe rețelele sociale.