DECLARAȚII TĂIOASE, după VICTORIA obținută de România în fața Spaniei. „Nimeni nu este de partea noastră”

Crina Pintea, pivotul echipei naționale feminine de handbal, a avut un discurs dur la finalul meciului câștigat contra Spaniei, scor 27-25.





România s-a impus, marți, în fața Spaniei, scor 27-25, într-o confruntare din Grupele Principale ale Campionatului European de Handbal. La final, Crina Pintea, pivotul primei reprezentative, a afirmat că simte ostilitate din partea celor din jur, dar mai ales a arbitrilor.

„A fost foarte greu. După cum se vede, nimeni nu este de partea noastră. Astăzi a fost o luptă foarte grea, împotriva arbitrilor, împotriva tuturor. Am început destul de greu, n-a fost un meci uşor. Important e că am luptat până în ultima secundă. Ne bucurăm foarte mult că am câştigat. Suntem mai aproape de visul nostru”, a spus Pintea la TVR 1.

Dezvaluiri de ULTIMA ORA! Elena Udrea, SPAGA de 900.000 de euro! Cum s-a intamplat

Pagina 1 din 1