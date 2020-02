Potrivit unor martori care au și sesizat incidentul, chemând oamenii de ordine, în cabina de probă a unuia dintre magazine, un bărbat se masturba. O femeie care a vrut să probeze mai multe haine a sesizat că din cabina de probă alăturată se aud zgomote nefirești și a chemat paza magazinului.

Când omul de ordine a tras perdeaua de la cabina de probă a avut un șoc, un bărbat se masturba, fără ca măcar să fie deranjat de faptul ca se află într-un magazin. Martorii mai povestesc că individul a devenit violent și că s-a legitimat ca fiind un polițist din Satu Mare, având gradul de subcomisar de poliție, fiind ofițer activ la Serviciul de Combatere a Crimei Organizate Satu Mare.

Dispeceratul de pază de la mall a chemat Poliția Cluj Napoca. „În data 12.02.2020 ora 16:00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată de către dispecerul de pază a complexului Iulius Mall, despre faptul că în jurul orei 16:00 a fost depistată o persoana de sex masculin, care practica „onanismul” într-o cabina de probă din magazinul Bershka, din incinta complexului Iulius Mall din municipiul Cluj-Napoca. Urmare a legitimării persoanei în cauză , acesta și-a declinat calitatea de „polițist”, având gradul de subcomisar de politie, în cadrul „SCCO Satu Mare”, spun surse oficiale din cadrul IPJ Cluj.

Oficial, IPJ Cluj a comunicat că bărbatul a fost prins în timp ce avea un comportament indecent și că dosarul a fost trimis la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, instituție care are competența de a ancheta polițiști cu gradul profesional pornind de la subcomisar. ”La data de 12 februarie a.c., am fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat, care se afla într-un magazin dintr-un complex comercial din Cluj-Napoca, ar fi avut un comportament indecent în cabina de probă. Acesta ar fi fost observat de către persoane care se aflau în zonă și care au anunțat agentul de securitate al magazinului. Acesta din urma a intrat în cabină și nu ar fi observat ceva în neregula, însă a alertat organele de politie pentru investigații și stabilirea veridicitătii celor sesizate. O patrula din cadrul Secției 3 Politie a mers la fata locului, l-a preluat pe bărbat și au întocmit un proces-verbal cu aspectele sesizate. Documentul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj pentru continuarea verificărilor, întrucat bărbatul are calitatea de polițist”, este varianta oficială a IPJ Cluj.

