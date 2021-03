De la ura digitală la femicid.

Unii experți descriu fenomenul drept o nouă formă de terorism. Pe care jurnaliștii de la Der Spiegel îl analizează pornind de la cazul lui Stefan B.

Cunoscut poliției înainte de a deveni infractor online. Bărbatul a fost închis de mai multe ori pentru că a condus fără permis. Dar activitatea sa de pe internet era necunoscută poliției. Aici comitea hărțuiri sexuale și incitare la ură rasială. Stefan B. avea profiluri pe diferite platforme de socializare și site-uri de întâlniri.

Declarațiile sale publice erau de obicei misogine, extremiste și glorificau violența. „Toate femeile sunt curve, cu excepția mamei”, scria B, pe Facebook. Sau „Sunt pentru sterilizarea femeilor care fac copii doar pentru bani”.

Stefan B. era fan al paginilor de Facebook ale partidului extremist de dreapta NPD și al formației rock de Sleipnir.

DER SPIEGEL a aflat că a trimis femeilor în jur de 1.200 de mesaje pe WhatsApp cu conținut sexual, atât înainte, cât și după comiterea infracțiunilor. A fost arestat la scurt timp. B. a fost condamnat la închisoare pe viață la 11 mai 2015.

De la ura digitală la femicid. Lumea întunecată a misoginismului extremist

Cazul arată clar că violența împotriva femeilor în spațiul digital merge adesea mână în mână cu infracțiuni similare – și poate fi mortală. Spectrul violenței împotriva femeilor în online și offline este vast. Hărțuirea pe internet, adesea de către cei de dreapta, urmărește reducerea la tăcere a femeilor. Există fenomenul așa numitei „porno-răzbunari”, în care foști parteneri ai unor femei postează online imagini intime ale acestora ca formă de represalii. În relații, bărbații pot deveni abuzivi fizic sau exercită controlul prin intermediul aplicațiilor și al camerelor- spion.

Chiar și atacurile teroriste au uneori rațiuni misogine. Teroristul Anders Breivik, care a ucis 77 de persoane în Norvegia în 2011, își vărsa ura față de femei în celebrul său „manifest”. Iar teroriștii din Halle și Hanau, care au comis atacuri mortale în 2019 și, respectiv, în 2020, erau adepți ai ideologiilor extremiste anti-feministe, de dreapta. Radicalizarea lor a avut loc mai ales în fața ecranelor computerului, scriu jurnaliștii germani.

Așa-numita „manosferă”, așa cum este cunoscută scena misogină online, s-a dezvoltat și găzduiește mulți extremiști de dreapta. Experții folosesc chiar cuvântul „terorism” pentru a descrie elemente din cadrul mișcării.

În Germania, în 2019, o femeie a fost ucisă de partenerul sau fostul partener, în medie, la una sau două zile. La fiecare 33 de minute, în medie, polițiștii înregistrau o crimă violentă comisă împotriva unei femei. Aproximativ 115.000 de femei au fost victime ale violenței domestice în acel an.

Deoarece misoginismul este adesea legată de extremismul de dreapta, femeile și fetele care poartă batic sunt cel mai frecvent atacate. Persoanele transsexuale, intersexuale, lesbiene și bisexuale au fost, de asemenea, victime ale violenței.

Mass-media utilizează etichete precum „relație conflictuală” sau „dramă din gelozie”, când, de fapt, ar trebui să fie numită „violență împotriva femeilor” sau „femicid”. Atitudinile persoanelor care comit omucideri sau agresiuni împotriva femeilor sunt rareori analizate.

Parlamentul, înțesat de misogini

Misoginismul a ajuns și în parlamentul german. Unde, conform Der Spiegel, 69% dintre femei au declarat că au experimentat „ură misogină ca membre ale parlamentului”. Legiuitoarele care nu sunt de origine germană sunt cel mai vizate. Reprezentanta SPD, Yasmin Fahimi, s-a trezit acasă cu un înveliș de glonț. Majoritatea celor care au resimțit misoginismul dau vina pe partidul Alternativa pentru Germania (AfD). În plen, sexismul și antifeminismul au atins noi niveluri, după ce partidul de dreapta și-a trimis reprezentanți în parlament.

Mișcările din „manosferă”

Pe internet, misoginismul este cel mai puternic în „manosferă”, scena online în care bărbații misogini fac schimb de opinii. Ei răspândesc ura împotriva femeilor, diseminând insultele și amenințările.

O serie de mișcări diferite fac parte din „manosferă”. Printre ele și activiștii pentru drepturile bărbaților și „profesioniști în agățat”, care văd femeile doar ca pe niște trofee. În ultimii 10 ani, s-au alăturat și grupuri de bărbați ca Going Their Own Way (MGTOW) și Incels. Aici apar și reguli: „Nu finanțați niciodată stilul de viață al unei femei! Niciodată să nu ai încredere în femei”. Și: „Nu te căsători!”.

Ura este o problemă semnificativă la cei de la Incels. Disprețul si furia lor nu se adresează doar femeilor, ci se suprapun cu rasismul. Pe forumuri ei scriu că e îngrozitor să vezi femei germane împreună cu migranți sau musulmani. Mulți membri folosesc svastica ca imagine de profil, iar alții o fotografie a medicului nazist Josef Mengele. Chaturile interne din cadrul organizației sunt pline de fantezii despre violență și viol. Dar și cu instrucțiuni de fabricare a bombelor și de instigare la acte de terorism.

Seria de crime în care au jucat un rol misogin este alarmant de lungă. În 2019, un tânăr de 25 de ani a ucis la Toronto 10 persoane. „Rebeliunea Incel a început deja!”, a transmis el pe Facebook. Cel puțin alte 10 crime, începând cu 1989, au fost atribuite celor de la Incel.

Experții avertizează că, deși acestea pot părea a fi grupuri radicale individuale, pot deveni un pericol pentru societate în ansamblu. Iar dezbaterile misogine și nihiliste pot juca un rol în transformarea unor utilizatori în criminali în masă.

