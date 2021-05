În primul rând, Burj Al Arab oferă 2 tipuri de transport pentru a ajunge la hotel. Dacă alegeți acest lucru, puteți fi întâmpinați pe aeroport cu un Rolls Royce alb, condus de un șofer personal. Burj Al Arab este singurul hotel cu propria flotă de vehicule Rolls Royce. În a doua variantă, puteți opta pentru un elicopter privat care vă va duce la heliportul special situat pe acoperișul hotelului. Așa începe practic vacanța clienților luxosului hotel, cu una dintre cele două variante ca și primire.

Marmura și aurul, la ele acasă în hotelul construit pe insulă artificială

Pentru a ajunge la Burj al Arab, trebuie să mergi pe un pod privat, care face legătura cu insula artificială pe care a fost construit hotelul. Clădirea în sine are o înălțime de peste 300 m (300 m) – care este chiar mai înaltă decât Turnul Eiffel – și constă în 56 de etaje. 230 de coloane de beton susțin întreaga structură care se extinde la 40 de metri sub nivelul mării pentru a menține insula artificială pe linia de plutire. Clădirea are forma unei pânze de navă și, în afară de motive estetice, a fost concepută astfel încât umbra să nu-i incomodeze pe cei de pe plajă.

Când intri în hotel ești automat uimit de interiorul acestuia. Pardoseala și pereții hotelului sunt realizate din marmură specială Statuario – același tip de marmură pe care Michelangelo a folosit-o pentru a crea statuia lui David. Totul din interior este fie din aur de 24 de carate, fie încrustat cu el, inclusiv decorațiunile, mobilierul și televizoarele – chiar și oglinda și cadrele de artă sunt înfrumusețate cu aur. În plus, unul dintre restaurante găzduiește cel mai mare tavan din cristal Swarovski care reprezintă Calea Lactee.

Mai mulți majordomi dedicați nevoilor multiple ale clienților

După ce ați terminat check-in-ul, Burj al Arab vă oferă un majordom exclusivist. Acesta vă va duce în cameră și vă va arăta totul în jur. Dacă doriți, majordomul vă va despacheta lucrurile după ce ajungeți și le va împacheta din nou când sunteți pe punctul de a pleca.

Există un majordom care să-ți aducă ochelari de soare, un majordom care să te pulverizeze cu spray, astfel încât să rămâi împrospătat pe plajă și unul care îți pregătește o baie cu bule cu lumânări pentru o notă extraordinară. Există, de asemenea, un majordom pentru animale de companie, care va avea grijă de prietenul tău patruped în timp ce te răcorești în piscină sau la spa.

Spital pentru reabilitarea țestoaselor

Burj Al Arab găzduiește un spital desemnat pentru țestoase, un proiect care ajută și reabilitează țestoasele marine bolnave și rănite. De la lansare, programul a eliberat peste 1.600 de broaște țestoase salvate înapoi în mare.

Selecție de parfumuri de lux în camere și restaurant subacvatic

Știți acele truse unice de duș pe care le găsiți de obicei în hotelurile obișnuite? Un șampon și un gel de duș de dimensiune mostră, plus ceva pentru dinți, dacă ai noroc. Ei bine, uitați de ele. Un set de 14 articole de toaletă Hermès vine ca standard în fiecare suită, astfel încât să vă puteți răsfăța cu stil. Și le puteți lua chiar acasă cu voi.

Nu în ultimul rând, Burj Al Arab găzduiește un restaurant subacvatic numit Al Mahara, care se traduce prin „coajă de stridie”. Intrarea în restaurant este un coridor arcuit auriu care seamănă cu un submarin. În centru se află un acvariu uriaș plin de corali colorate și pești exotici, inclusiv un rechin. Imaginați-vă că, bucurându-vă de cină, un rechin înoată liniștit în jurul vostru!