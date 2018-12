David Beckham, târât în noroi! A izbucnit un SCANDAL URIAȘ, cumnatul său îl face PRAF. Crăciun distrus pentru celebra familie

Sora lui David Beckham și-a implicat fratele într-un scandal uriaș, care a șocat fanii fotbalistului din întreaga lume! Joanne Beckham s-a despărțit cu scandal de tatăl copilului ei și acum acesta amenință că va spune totul presei. David s-a implicat și a apelat la o armată de avocați.





Kris, fostul cumnat al lui Beckham și tatăl nepoatei sale, susține că aconvenit cu superstarul i-a promis că îl va ajuta să-și vadă fiica în vârstă de doar câteva luni, dacă nu va da declarații presei. Din păcate, accesul tatălui a fost restricționat total, iar asta a pornit un scandal uriaș, chiar acum de Crăciun.

Tabloidul „The Sun” a relatat întreaga dispută, însoțită de dezvăluiri uluitoare. „Toată situația asta îmi frânge inima. Niciodată nu am vrut să se ajungă la asta. Când eu și Joanne ne-am despărțit, David și fiul lui, Romeo, mi-au eliminat instant de pe conturile lor de pe siteurile de socializare. În loc să îmi dea un telefon, din politețe, să îmi spună că le pare rău pentru situație, eu fiind tatăl nepoatei lui David, ei m-au blocat”, a povestit Kris. „După un timp am reușit să port o conversație cu David și era stresat că aș putea să mă duc la presă și să dezvălui secretele familiei. Am avut o conversație ca de la bărbat la bărbat. Mi-a dat cuvântul lui că o s-o convingă pe Joanne să o lase pe fiica noastră să petreacă timp și cu mine, așa cum e normal. Iar eu am promis că nu voi spune nimic presei. Din păcate, David nu e un om care să se țină de cuvânt”, a mai spus fostul cumnat.

De Crăciun, Joanne și fiica lor, Peggy, vor fi la casa familie Beckham, iar vizita tatălui este strict interzisă: „Realitatea este că el va petrece Crăciunul cu fiica mea, ar eu nu. E cel puțin dezamăgitoare situația”.

Kris mai spune că sora lui Becks este acum la mâna lui, deoarece acum el îi plătește toate facturile. „Simt că duc o luptă pe care nu o s-o câștig niciodată, deoarece o port cu familia Beckham”, a mai declarat bărbatul care s-a înscris ca ambasador într-o asociație care luptă pentru drepturile taților.

Cel mai mare scandal s-a iscat în urma unei poze pe care a pus-o David pe Instagram: „A postat o fotografie cu el, ținându-mi fiica în brațe. Eu așteptam de 5 luni să îmi revăd copilul. De ziua ei, când împlinea un an, trebuia să o văd, dar cu puțin timp înainte de revedere m-au anunțat că totul se anulează deoarece au făcut alte aranjamente. Apoi am primit o scrisoare de la avocații lor în care mi se cerea să nu public poze cu Peggy. O săptămână mai târiu, David a postat pe conturile lui o poză cu Peggy, însoțită cu urări de ziua ei. David ia niște decizii nedrepte! Nu contează cum se sfârșește o relație, copilul nu trebuie să sufere din cauza despărțirii”, a mai dezvăluit Kris.

Kris și Jo au rupt relația la 6 luni după ce s-a născut fiica lor. Joanne îl descria presei pe Kris ca fiind „iubirea vieții ei”. „Vreau ca Peggy să știe cât de mult o iubesc și cât de aprig am luptat pentru ea!”, a conchis el.

JIHADUL s-a pornit si lasa prapad in urma! Rafale de vant care depasesc 100 km/h

Pagina 1 din 1