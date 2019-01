E OFICIAL! S-a anunțat ZIUA în care Marea Britanie iese DEFINITIV din Uniunea Europeană

Premierul britanic Theresa May a anunțat din nou că Articolul 50 – care prevede că „orice stat membru poate decide să se retragă din Uniune, în conformitate cu regulile sale constituţionale” - nu mai are cum să fie prelungit și chiar a avansat data la care se va produce, practic, Brexitul.





Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană pe 29 martie, a reiterat miercuri premierul britanic Theresa May, eliminând orice posibilitate ca Articolul 50 să fie prelungit, relatează site-ul cotidianului The New York Times.

The Telegraph a relatat, la rândul lui, că oficialii britanici şi europeni discută despre posibilitatea extinderii articolului 50 pe fondul temerilor că acordul de Brexit nu va fi finalizat până la data de 29 martie.

Stephen Barclay, ministrul britanic pentru Brexit, a declarat de asemenea că Marea Britanie intenţionează să părăsească Uniunea Europeană la 29 martie.

Deputaţii britanici se vor pronunţa pe 15 ianuarie asupra acordului de Brexit negociat între Londra şi Uniunea Europeană.

Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona din 2009 prevede că „orice stat membru poate decide să se retragă din Uniune, în conformitate cu regulile sale constituţionale”.

În plus, potrivit textului, statul care vrea să se retragă trebuie să informeze Consiliul European de intențiile sale. Ulterior, UE trebuie să negocieze un acord cu statul care pleacă, prin care să stabilească „modalităţile retragerii sale, care să ţină cont cadrul relaţiei sale viitoare cu Uniunea”. În cazul în care nu se ajunge la niciun acord, tratatele UE vor înceta să se aplice ţării care pleacă la doi ani după ce statul respectiv îşi notifică intenţia de a părăsi blocul, mai puţin în cazul în care statele membre UE decid în mod unanim să prelungească acest termen-limită.

