În prim-plan apare Dani Behr, care la doar 17 ani devenea una dintre gazdele controversatului show The Word, difuzat în 1992 la Channel 4, în Marea Britanie.

Cea care urmase cursurile Sylvia Young Theatre School dobândea faima peste peste noapte şi devenea o prezenţă constantă în tabloidele britanice.

Notorietatea ei a explodat pur şi simplu în momentul în care s-a aflat despre relaţia pe care o avea cu Ryan Giggs, legendarul mijlocaş al echipei Manchester United.

Legătura lor n-a rezistat decât un an şi se pare că la baza rupturii a fost managerul Sir Alex Ferguson, care dorea ca jucătorul său să evite naveta la Londra.

„Am atras atât de multă atenție, încât nu am mai ieșit niciodată din ziare. Cred că am fost primul cuplu vedetă tv-fotbalist din showbiz, așa că a existat un interes imens pentru noi”, a declarat Dani Behr.

A urmat povestea de dragoste de 4 ani cu atacantul echipei Tottenham Hotspur, Les Ferdinand, care s-a terminat când acesta a fost surprins la un hotel cu o altă femeie.

„A fost îngrozitor, a fost unul dintre cele mai groaznice momente din viața mea. Am fost frântă”, a rememorat fosta vedetă din Regatul Unit.

Dacă în viaţa personală nu avea noroc, nu la fel au stat lucrurile în cea profesională. Dani a devenit găazda emisiunii The Saturday Show de la CBBC.

Aventura ei la show-ul dedicat copiilor şi difuzat de BBC s-a terminat după un interviu în care ea nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume.

Într-o conversație explicită cu revista Maxim, ea n-a ascuns că a făcut sex „într-adevăr ticălos, dar grozav” într-o parcare NCP și a spus că vocea ei husky era ideală pentru sexul pe telefon.

„Călătoresc mult, așa că telefonul hotelului tinde să se încălzească puțin”, a tachinat-o înainte de a dezvălui că are fantezii cu actriţa americană Sharon Stone.

„Este cea mai sexy femeie pe care am cunoscut-o vreodată. Deși nu și-a încrucișat picioarele pentru mine, aș merge după ea”, a spus ea pentru Maxim.

Nigel Pickard, șeful televiziunii pentru copii de la BBC la acea vreme, a calificat comentariile drept „inadecvate” pentru un prezentator TV pentru copii.

Contractul nu i-a fost reînnoit, iar Pickard a recunoscut că show-ul începuse să atragă mai mulți studenți decât copii după acel interviu fără perdea.

Totuşi, o altă oportunitate a venit din SUA, iar Dani a ajuns să găzduiască spectacolul de divertisment EXTRA. Astel, ea s-a mutat în Los Angeles şi l-a întâlnit pe restauratorul Carl Harwin.

S-au căsătorit în 2005, au avut doi copii (Coco, în vârstă de 15 ani, și Zane, în vârstă de 13 ani) și s-au mutat la Sydney, Australia, unde el conducea un magazin de iaurturi.

Dani a încercat să-și relanseze cariera în Marea Britanie cu o apariţie în reality show-ul „I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here”, în 2008, dar a fost a doua stea evacuată din junglă.

Apoi, în 2014, Dani (acum în vârstă de 50 de ani) a confirmat că se despărțise de Carl, recunoscând că nu aveau nimic în comun.

Hotărâtă să asigure copiilor ei o sursă de venit, Dani a decis să o apuce pe urmele tatălui ei și să devină agent imobiliar.

Ea și-a susținut examenele în 2015 în SUA și acum își conduce propria agenție de vânzare de proprietăți de milioane de dolari către cei bogați și faimoși.

„Am fost odată cu cei mai renumiți oameni din lume, întâlneam sportivi și socializam cu cele mai la modă trupe. Acum le vând case, este amuzant cum funcționează lucrurile”, a spus ea pentru Sunday People.

„Nu m-am simțit niciodată confortabilă cu faima, nu mi-am dorit asta cu adevărat și, în plus, tatăl meu a fost încântat.

El spune că este atât de fericit că, în sfârșit, am un loc de muncă adecvat. Pe măsură ce îmbătrânești, este mai greu să găsești un loc de muncă în televiziune – în special în SUA. Munca asta te usucă foarte repede.

Sunt o mamă singură acum, așa că am nevoie de bani care vin regulat, bani pe care mă pot baza, așa cum ar avea nevoie orice mamă. Am nevoie și de o slujbă pe care o pot face în următorii 20 de ani sau cam așa ceva.

Sunt ușurată că nimănui nu-i mai pasă de ceea ce fac. Nu-mi pasă dacă oamenii cred că nu mai sunt faimoasă sau dacă râd de mine.

Am învățat să nu-mi pese ce cred oamenii despre mine cu mult timp în urmă. Copiii mei sunt pe primul loc și trebuie să mă asigur că au un acoperiș deasupra capului”, a spus fosta vedetă tv.

Dani locuiește acum în suburbia exclusivă Bel Air – făcută faimoasă de serialul The Fresh Prince of Bel-Air – la doar o aruncătură de băț de Beverly Hills.

