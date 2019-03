Banca de stat pierde procesul cu fiul lui Dragnea. Decizie la Tribunalul București

Victorie în instanță pentru familia Dragnea. După ce într-un articol au apărut datele sale bancare, Valentin Dragnea, fiul liderului PSD, a intentat proces.





În această speță, Valentin Dragnea a dat în judecată CEC Bank după ce sucrsala din Corabia a oferit unei terțe persoane (n.red- unui ziar) extrastul de cont al acestuia, scrie ziare.com.

Conform Tribunalului București, fiul lui Dragnea a avut câștig de cauză.

„Admite in parte cererea. Constata caracterul ilicit al faptei paratei de a genera in datele de 28 septembrie 2017 si 15 decembrie 2017, fara acordul reclamantului, doua extrase de cont si de a le furniza unor terte persoane pentru a fi facute publice. Respinge in rest cererea, ca neintemeiata.

Obliga parata la plata catre reclamant a cheltuielilor de judecata in suma de 5.000 lei, cu aplicarea dispozitiilor 453 alin. 2 C.proc.civ. Cu drept de apel in 30 zile de la comunicare”, se arată în Tribunalului Bucuresti.

Reamintim că săptămâna trecută, Instanța a luat o decizie și în ceea ce priveşte dosarul deschis de către Valentin Dragnea, după ce ar fi fost ameninţat de către Ștefan Caramitru, fiul actorului Ion Caramitru.

În acest caz, magistraţii au decis clasarea dosarului deschis după plângerea făcută de către fiul preşedintelui PSD la adresa lui Ștefan Caramitru.

