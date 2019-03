Daniela Crudu a dezvăluit care e marele regret al vieţii ei. De câţi ani îi lipseşte ceva foarte important?

Când ne gândim la Daniela Crudu, ne ducem cu gândul la forme frumoase, deși în mare parte tunate, dar pline și apetisante fără îndoială. La 30 de ani vedeta a devenit însă tot mai profundă. Să-și fi dat oare seama că viața nu se rezumă doar la frumusețea exterioară.





Focoasa brunetă a făcut mărturisiri despre ceea ce simte și despre ceea ce și-ar dori în viața ei, însă din păcate încă nu are.

Deși pare greu de crezut, Daniela Crudu s-a săturat de viața pe care o are acum și își dorește să aibă o relație serioasă.

Invitată în emisiunea „Xtra Night Show”, Daniela Crudu a mărturisit că de patru ani nu a mai avut nicio relație serioasă.

„Aştept să mai am şi eu o relaţie serioasă. De patru ani nu am mai avut. Fac 30 de ani. Poate găsesc un om open-minded, nu un încuiat. Să ne distrăm împreună. E greu pentru oricine să ţină pasul cu mine...Sunt bine în pielea mea, foarte mulţumită. Mulţumesc Lui Dumnezeu, adică domnului doctor. Nu există femei urâte, doar că n-au bani să se opereze. Am doctorii mei care se ocupă de mine de 10 ani. Am avut silicoane care m-au ţinut 12 ani. Acum le-am schimbat, pentru că am vrut mai mari. Sunt foarte mulţumită. Acum mi-am subţiat talia. De ce nu, dacă se poate şi mai bine? Este o nouă operaţie, liposculptură. Înainte nu aveam talie de clepsidră. Şi înainte era bine, dar dacă se poate şi mai bine? Sunt fericită. La faţă mi-am făcut cu fire. Tot ce apare nou, eu încerc.

Sunt cobai. Sunt nişte fire care se pun în faţă şi îţi trag faţa. Botox. Am de toate. Acum, eu le-am făcut pe toate, dar vorbă lui mama, să vedem cum arăt peste 10 ani, că acum arăt bine. Am şi lentile. Aş vrea să-mi lungesc şi picioarele, există o tehnică în Rusia. Glumesc, nu o să fac aşa ceva, Doamne fereşte. Şi nici în fund nu îmi pun nimic, că am de la Mama Natură. Mai am acid şi botox în frunte. La clinică merg ca la mine acasă. Am plătit toate operaţiile, nu am făcut barter. Dacă dai din suflet, merge bine. Investesc în mine”, a mai spus fosta asistentă TV.

