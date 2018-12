BOMBĂ în showbiz! DANIELA CRUDU şi prima fotografie cu… BEBELUȘUL!

Daniela Crudu și Mădălina Pamfile au foarte multe în comun. Printre altele și faptul au fost audiate, în urmă cu trei ani, la Sectia 19 din Capitala, într-un dosar de proxenetism.





În același an, Mădălina Pamfile s-a căsătorit cu Alin Bruno, un afacerist din Timișoara, în 2015. Mariajul lor nu a rezistat decât până la mijlocul lunii octombrie 2017. La începutul lui 2018, Mădălina Pamfile s-a afișat în mod oficial cu noul ei iubit. Pe 10 iulie anul acesta, ea a devenit mămică: fosta asistentă tv a născut o fetiță, Sofia.

Ieri, Daniela Crudu a publicat o fotografie în care proaspăta mămică își hrănește fetița cu biberonul. Cele două se aflau în mașină și sute de fani și fane s-au grăbit să o felicite pe Mădălina Pamfile.

Povestea de viață a Mădălinei Pamfile este una tristă. Ea a fost abandonată de părinți și apoi înfiată la vârsta de trei ani, iar la 13 ani a fost violată.

În urmă cu câteva zile, Daiela Crudu a negat pentru spynews.ro zvonul că ar fi însărcinată: „Da, păi n-am putut să fac, n-am rămas însărcinată, ce să zic? Adică ce puteam să-i spun? Minciuni, sau să aberez fabulaţii? Da, am încercat, dar n-a fost să fie. Da, mi-am dorit. Normal că mi-am dorit. La un moment dat mi-am dorit. Dar n-a fost să fie, n-am rămas, nu ştiu ce să zic. Da, na... am făcut control şi mi-a spus că am probleme la ovare, dar trebuie să mai fac controale. Deocamdată nu îmi mai doresc ca să îmi fac acum. La un moment dat îmi voi dori şi dacă îmi voi dori aşa tare pot să fac şi... fertilizare în vitro. Da, bineînţeles”.

