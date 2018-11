Fosta IUBITĂ a lui Oțil a RUPT TĂCEREA! „Am plâns. A fost un moment dificil”

Este o figură cunoscută în lumea mondenă, iar apariţiile ei în presă au făcut mereu senzaţie. Diana Senteş şi-a început ascensiunea în lumea show-biz-ului în urmă cu doi ani, pe vremea când era iubita lui Dani Oţil, şi a atins apogeul anul acesta, când frumoasa antrenoare de fitness a participat la Exatlon, realityshow-ul difuzat de Kanal D. Diana Senteş a făcut furori încă din adolescenţă. A fost Miss Boboc al liceului Jean Monnet din Capitală, după care a intrat în atenţia lui Dani Oţil, simpaticul prezentator de la Antena 1.





Cei doi s-au cunoscut într-o benzinărie, din întâmplare. Încet-încet, Diana a reuşit să îl facă pe Dani să treacă peste despărţirea de Mihaela Rădulescu, fiind surprinşi de mai multe ori în ipostaze tandre. Până într-o seară, când Dani a plecat acasă de la un eveniment de mână o tânără focoasă şi neliniştită, Rodica Ionescu pe numele ei, PR de meserie. Momentul despărţirii nu a fost deloc unul uşor, iar prestația slabă de la Exatlon a afectat-o:. “Am plâns mult, a fost un moment foarte greu”, povesteşte Diana.

Gurile rele vorbesc, însă, şi de apropierea mai mult decât prietenoasă dintre superba instructoare de fitness şi Marius, băiatul lui Vasile Turcu, fost acţionar la Dinamo. Cei doi au fost văzuţi, în această vară, împreună, ca un cuplu, la câteva evenimente mondene.

A fost punctul slab al Războinicilor

„Numele meu este Diana, am 28 de ani, mă bucur foarte mult să am onoarea să particip la concurs. În prezent sunt antrenor într-un club din Bucureşti, unde predau şi clase de aerobic şi Pilates… Consider că trebuie să stau foarte bine cu pisihicul. Mai am un pic şi fac 30 de ani şi miam dorit să îmi fac acest cadou”, spunea Diana Senteş în momentul în care a ajuns în Republica Dominicană, la Exatlon.

Din păcate, ea nu s-a adaptat prea bine rigorilor Exatlonului şi a ajuns motiv de scandal în echipa Războinicilor. Toţi colegii au acuzat-o că este punctul slab al echipei. Diana a decis să abandoneze concursul, anunţul fiind făcut de Cosmin Cernat, fără prea multe detalii. În schimb, Diana nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume.

„Nu mai eram umani”

Imediat cum a revenit în România, frumoasa Războinică s-a proptit într-un salon de înfrumuseţare, unde şi-a refăcut genele false, lucrul care i-a deranjat atât de mult pe foştii ei colegi de la Exatlon România.

Pagina 1 din 2 12