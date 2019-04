Dani Mocanu face dezvăluiri incendiare. Care este cel mai mare secret al celebrului manelist. Cu ce se ocupa artistul înainte să rupă topurile

Dani Mocanu, unul dintre cei mai controversați cântăreți din România, a reușit, în ultimul an, să ocupe locuri fruntașe în topuri și să ajungă un adevărat fenomen pe Youtube.





Manelistul a dezvăluit care este secretul succesului său și cum a reușit să îi doboare de pe vizualizărilor pe greii industriei muzicale românești.

„Sunt un simplu om care a muncit. Am încercat să îmi pun viața pe o foaie și să rup topurile. Secretul este să iubești ceea ce faci și să pui suflet, e inevitabil să nu vină și succesul. Înainte de toate, pui suflet. Provin dintr-o familie simplă, înainte eram fotbalist. Am jucat bine fotbal. E vorba și despre o strategie, trebuie să înțelegi ce apreciază publicul. În România publicului trebuie să îi dai ceva diferit, mai vulgar, mai modern. Pe stilul meu muzical nu există concurență. „Eu de aproximatic jumătate de an nu am mai scos nici o piesă, doar dedicații și tot sunt pe locurile 2,3 în trending”, a povestit Dani Mocanu, la Agenția Vip.

Dani Mocanu a reușit să stârnească controverse serioase. Acesta a fost acuzat de proxenetism și aderare la un grup infracțional în urmă cu ceva timp, iar acum manelistul a dezvăluit în ce stadiu este procesul.

„Nici acum nu s-a terminat nimic. Am fost de curând scos de sub controlul judiciar și eu și frații mei. Vom fi trimiși în judecată. Dumnezeu știe mai bine, dacă nu ești vinovat, totul va fi bine.", a mai spus Dani Mocanu.

