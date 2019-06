UPDATE. Se ascut cuțitele în PSD. Data congresului, mărul discordiei între social democrați

Comitetul Executiv Naţional al PSD se reuneşte joi, la sala grupului parlamentar al partidului de la Camera Deputaţilor.





UDPATE 2: Liderul PSD Maramureş, Gabriel Zetea, consideră că este nevoie de organizarea unui congres al partidului, dar este necesară o perioadă mai mare de timp pentru pregătirea conferinţelor judeţene de alegeri în filiale şi pentru alte aspecte care ţin de organizare.

„Noi am spus şi data trecută în cadrul CEx că avem nevoie de un congres şi un alt mesaj. Sigur congresul extraordinar ar fi trebuit să-l facem pentru modificarea statutului, pentru desemnarea candidatului la prezidenţiale, care sunt lucruri extrem de importante, iar apoi, pornind de la baza partidului, pornind de la alegeri democratice în fiecare organizaţie locală, totul culminând apoi cu conferinţe judeţene, să ajungem să alegem conducerea statutară într-un congres. Dar lucrurile astea ţin de un anumit calendar, care trebuie făcute pentru că trebuie să ajungem să discutăm cu oamenii, trebuie să redeschidem porţile partidului mult mai mult decât am făcut-o până acum. Şi lucrurile astea nu putem să le facem decât pornind de la alegeri democratice de jos în sus. Deciziile de către conducerea partidului trebuie să fie luate altfel. E nevoie de un congres, dar trebuie un calendar de timp ceva mai lung", a afirmat Zetea la Parlament.

Potrivit acestuia, două săptămâni până la congres - data stabilită fiind 29 iunie - este un timp "mult prea scurt" pentru organizarea de conferinţe judeţene, alegeri, propuneri de modificare a statutului, felul în care vede astăzi PSD societatea românească, mesajul dat de partid.

„E un timp mult prea scurt şi nu avem timpul necesar pentru a ne clarifica viziunea PSD în ceea ce priveşte societatea românească. (...) Ceea ce va hotărî CExN noi vom respecta. Dar ne vom spune părerea”, a adăugat el.

UPDATE: Rodica Nassar, secretar general al PSD, susține că în statul partidului trebuie aduse o serie de modificări, printre care se regăsește și schimbarea unui articol care face referire la alegerea președintelui formațiunii politice.

„Sunt articole care trebuie schimbate. E vorba despre alegerea președintelui. Modificăm articolul care prevede că președintele e ales cu totalitatea membrilor și la fel la candidatul pentru rezidențiale. Este stabilită o normă de reprezentare pentru fiecare organnizație” a declarat Rodica Nassar, secretar general PSD.

Știrea inițială

Social-democraţii vor discuta în această şedinţă despre Congresul partidului din data de 29 iunie, despre modificarea statutului partidului, despre programul politic şi candidaţii la şefia PSD.

Marţi, social-democraţii s-au întâlnit în Biroul Permanent Naţional, unde au luat o serie de decizii care urmează să fie validate joi de CExN.

„Am discutat astăzi despre moţiunea de cenzură, am discutat despre organizarea Congresului din data de 29, luna aceasta. Am vorbit despre modificarea statutului şi am făcut un grup de lucru care să lucreze la programul politic al partidului şi bineînţeles un grup de lucru care presupune o cooperare foarte strânsă între Guvern şi Consiliul Naţional referitor la programul de guvernare, la priorităţile noastre, precum şi stabilirea unui calendar de implementare a acestora. Toate acestea vor fi validate în cadrul Comitetului Executiv Naţional, care va avea loc joi, la ora 11,00”, a precizat preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat deja că vrea să candideze la şefia PSD la Congresul din 29 iunie.

Doliu in televiziune! S-A STINS la doar 36 de ani...Frumoasa prezentatoare TV a murit in urma cu putin timp

Pagina 1 din 1