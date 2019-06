Viorica Dăncilă, primul interviu după Congresul PSD. LIVE TEXT

Premierul Viorica Dăncilă a venit la Antena 3 pentru a face noi declarații în legătură cu noua formulă PSD. „Aceste alegeri au fost despre PSD, despre viitorul pe care îl vrem și să fim cel mai puternic partid din România.”





„Este o formulă puternică, o echipa care trebuie să muncească foarte mult, să aibă dialog cu oamenii dar și cu simplul alegător. O echipa care să reformeze partidul, să analizeze unde am greșit și să repare, e echipa care să își asume într-o perioada scurtă parcursul acestui partid. ”

„Trebuie ca programul nostru guvernamental și politic să fie în concordanță cu ceea ce își doresc cetățenii, trebuie ca mesajul pe care îl dăm să se ducă către toți cetăenii, fie că lucrează în corporații sau la stat. Trebuie să facem o analiză în toate județele.

Chiar mâine voi avea o primă întâlnire cu conducerea aleasă, ca începând de poimâine să ne implicăm, să mergem în teritoriu, să începem analiza pe fiecare județ. Voi fi neiertătoare cu cei care își vor permite să întârzie lucrările sau nu-și faca datoria.”

Viorica Dăncilă a fost întrebată despre relația ei cu președintele Klaus Iohannis: „Mi-am dorit o cooperare interinstituțională. (…) Am încercat să vorbesc despre foarte multe lucruri, să am o cooperare bună în timpul președinției UE. Nu am reușit. Chiar la început a spus că nu suntem pregătiți, nu o să facem față. Același președinte spune acum că avem o președinție de succes și încearcă să și-o asume. Mă deranjează. Niciodată nu a spus sau nu le-a mulțumit celor care au muncit. ”

