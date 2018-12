CE CREDE Dăncilă DESPRE DRAGNEA? Moment de sinceritate, RĂSPUNS VIRAL. News alert în politică

Premierul României Viorica Dăncilă a afirmat duminică seară că are relaţii foarte bune cu liderul PSD, Liviu Dragnea, și cu liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu. De asemenea, consideră că activitatea lor este în beneficiul românilor.





"Am o relație cu președintele partidului e normal să am o relație bună, cum este normal să am o relație bună și cu președintele ALDE. Avem această relație, luăm decizii împreună. Chiar în această săptămână am avut o discuție privind provocările politice. Sunt doi oameni puternici, cu personalitate puternică, doi oameni implicați care prin activitatea lor vor să facă mult bine românilor" , a declarat Dăncilă.

UDREA, eliberata mai devreme! Ce s-a intamplat in puscaria costaricana! Informatii BOMBA

Pagina 1 din 1