Dăncilă şi decizia-cheie dinaintea alegerilor. Urmează împăcarea cu Dragnea? News alert în politică

Primul ministrul Viorica Dăncilă a declarat că ordonanţa de urgenţă privind referendumul va fi adoptată în şedinţa de Guvern de miercuri, ea precizând că forma finală a acesteia va fi rezultatul unei discuţii prealabile cu secretarul general al Executivului şi cu reprezentanţii Autorității Electorale permanente (AEP), scrie Agerpres.

Întrebată de ce „optează” pentru varianta din textul proiectului de OUG care i-ar interzice şefului statului implicarea în campania pentru referendum, Dăncilă a precizat: „Nu am spus acest lucru, lăsaţi-mă întâi să văd textul. Nu am văzut încă textul, acum mă uit, pentru că ieri a fost şedinţa pregătitoare, acum iau fiecare act normativ, împreună cu secretarul general al Guvernului, şi vedem care este forma finală. Nu am făcut această afirmaţie, lăsaţi-mă să văd textul final şi o să vă comunic”.

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat joi, 25 aprilie, decretul pentru organizarea unui referendum național care va avea loc concomitant cu alegerile europarlamentare, pe 26 mai. Întrebările propuse de șeful statului la referendumul pe justiție, sunt: Sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție? Sunteți de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a Ordonanțelor de Urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și organizării judiciare și cu extinderea dreptului de a ataca Ordonanțele de Urgență direct la CCR?

