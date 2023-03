Dana Săvuică s-a pozat dezbrăcată imediat după ce s-a ridicat de pe masa de operații. Și-a îndeplinit cel mai mare vis

Dana Săvuică (53 de ani) și-a micșorat sânii naturali printr-o intervenție de reducție și lifting a sânilor. Vedeta s-a operat la o clinică privată. La scurt timp, ea s-a pozat dezbrăcată și le-a povestit fanilor cum a decurs operația.

„Hei, dragilor! Dacă tot am postat astăzi de dimineață înainte de operație, vă sunt datoare și cu un mesaj de după operație. Totul a decurs bine, acum trebuie să aștept 3 ore după operație să pot bea ceva, am gâtul așa pentru că știți că este un tub pe care ți-l bagă în timpul operației. Mă uit în jos și îmi place ceea ce văd, așa că va țin la curent cu starea mea dar încă sunt foarte amețită de la anestezie așa că mă voi culca la loc”, povestea aseară, pe pagina ei de Instagram, Dana Săvuică.

De ce s-a operat Dana Săvuică

Dana Săvuică a declarat că pune foarte mult accent pe aspectul ei fizic și că și-a operit sânii pentru i se lăsaseră. Vedeta a mai spus că forma sânilor contează foarte mult atunci când faci un pictoral și că și-a dorit să arate ca în perioada în care a fost model. Aceasta a renunțat la inhibiții și le-a arătat fanilor cum arată după operație.

„După ceva timp de gândire am ajuns să fac acest pas. La +50 când ai sâni naturali există avantaje și dezavantaje. Avantajul e că ai un decolteu frumos și că ești admirată deopotrivă de femei și de bărbați. Formele corpului meu au fost perfecte pentru perioada când am fost model și pot spune că multe ținute îndrăznețe au fost defilate sub privirile a mii de oameni.

Nu mai zic de condiția absolut obligatorie ca să realizezi un pictorial, aceea că trebuie să stai bine la capitolul sâni frumoși. Dezavantajul sânilor naturali este că înaintarea în vârstă și menopauza își lasă amprenta în timp, sânii se luptă cu forța gravitațională, devin mai grei, încep dureri cervicale, ai stări de oboseală, nu mai stau hainele bine pe tine. Sănătate, estetică și puțină vanitate… Așa că am ales să pornesc pe acest drum cu Dr. Dameh, care nu numai că îmi inspiră încredere, îmi dă un vibe bun și a dovedit prin multiplele operații că este un artist. Azi fac intervenția de reducție și lifting a sânilor. Urați-mi succes!”, a completat ea.