Dana Rogoz, protagonista peliculei „Mo”, film regizat chiar de soțul ei, Radu Dragomir, a scăpat de inhibiții și pozează precum un adevărat star de la Hollywood. A demonstrat-o recent, într-un pictorial pentru revista Unica.

Într-un mesaj pe contul personal de Facebook, vedeta Pro a scris: „O fotografie din numărul lunii octombrie al revistei Unica. Unul dintre shootingurile mele preferate din ultimii ani. Mulțumesc echipei!”. Imaginea o arată pe Dana Rogoz purtând o rochie lungă, turcoaz, cu crăpătură. Vedeta nu are lenjerie intimă, ceea ce a stârnit imaginația amicilor virtuali.

Suferă de aceeași boală ca Gigi Hadid

Diagnosticată cu boala Hashimoto, o afecțiune a tiroidei, Dana Rogoz a aflat că are aceeași problemă ca fotomodelul Gigi Hadid, una dintre cele mai frumoase femei din lume. Printre altele, boala Hashimoto este responsabilă de fluctuațiile de greutate și apariția stărilor de oboseală, scrie cancan.ro.

„Sunt pe tratament. Nu simt momentan așa zisele perioade de îngrășare, cumva specifice bolii, deși, dimpotrivă, toată lumea crede că eu am hipertiroidism, pentru că sunt slabă, dar de fapt am hipotiroidism. În schimb, simt schimbări la textura pielii, simt că se usucă mai tare, am alte probleme asociate”, a dezvăluit actrița.

Hashimoto, o boală autoimună, apare atunci când sistemul imunitar atacă glanda tiroidă, cea care produce hormonii răspunzători de buna funcționare a organismului. Boala Hashimoto duce la hipotiroidism, ceea ce înseamnă că glanda tiroidă nu funcționează la capacitatea maximă.

