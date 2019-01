Șoc la ÎNCEPUT de AN. Sunt pe cale să se DESPARTĂ? Mesajul postat de FOSTA PREZENTATOARE spune TOTUL

Se pare că Dana Războiu, fosta prezentatoare, nu are parte de un an bun. Împreună cu soțul ei, Bogdan Enoiu, și cei doi copii, au petrecut sărbătorile de iarnă la Courchevel, o stațiune lux de ski din Franța, numită și „perla“ Alpilor francezi.





Cu toate că au avut parte de o vacanță de vis, fiind cazați la un hotel de 5 stele, Le Palace des Neiges, care se află pe pârtie, unde au plătit mii de euro doar pe cazare, nu au fost ocoliți de probleme.

În urmă cu puțin timp, fosta prezentatoare a postat o fotografie în care apare alături de cei doi băieți, dar și un mesaj, din care reiese că ar fi dezamăgită de soțul ei, iar spre sfârșit descrie familia ca fiind formată doar dintre trei membri: ea și cei doi copii. Sunt probleme în paradis?

„Vacanța noastră s-a terminat. Am petrecut mult timp cu copiii mei, 24/24, timp în care ne-am jucat uno, am schiat, am sărit în pat, am mâncat multe clătite cu nutela, ne-am împușcat cu bile albe, am făcut mate și am scris propoziții complicate în română, am vorbit despre lume, despre oameni, despre noi și despre emoțiile noastre❤ Victor a schiat mult, Marc nu a vrut să schieze decât două zile, am stat cu el prin zăpada și ne-am bulgărit cu orele.

A fost o vacanța aproape reușită și asta datorită copiilor mei care îmi umplu viață de bucurie. Pentru rolul de mama dau 100% din sufletul meu și îmi iese. Și pentru cel de soție am dat 100% și nu știu dacă am făcut bine. Dragii mei instaprieteni va rog aveți grijă cui oferiți timpul vostru, anii voștri, energia și sufletul vostru. Dați-le copiilor voștri și nu veți regretă, dar în rest va rog fiți atenți, fiți înțelepți și ascultați-va instinctul. Nici cei mai vicleni oameni nu va pot păcăli instinctul dacă aveți încredere în ce simțiți.

Aveți încredere în voi și în instinctul vostru. Unii oameni sunt foarte toxici, mai ales aceia care încearcă să va cucerească cu orice preț. Dar pentru că aici suntem pe Instagram o să rămân pozitivă, o să țin pentru mine dezamăgirile și o să va spun doar că, deși vacanța s-a terminat, noi trei rămânem nedespărțiți și puternici împreuna. Fiți înțelepți și, cum zic englezii, true to yourself! #iubire #pace #curaj”, este mesajul postat de Dana Războiu pe pagină să de Instagram.

