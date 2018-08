„Dana Chioara”, MONONUCLEOZA şi pregătirea HAINELOR de MORT. Reporter de Cursă Lungă

Primul sărut, de regulă, nu se uită. Iar amintirea lui devine şi mai intensă când te-ai procopsit, după el, şi cu cu o mini-boală venerică. La 17 ani





Primul schimb de fluide bucale, evident cu o gagică, mi s-a întâmplat absolut întâmplător, prin toamna lui '96. Mă întorceam spre Constanţa, după ce fusesem la o „sesiune” de practică agricolă la depănuşat ştiuleţi de porumb. Eram într-un autobuz plin cu fete care veneau şi ele de la aceeaşi educaţională activitate. Profesorii stăteau în faţă aşa că noi, golanii, ne aprinseserăm ţigările în zona burdufului spart al maşinii. Io, mai tupeist, fumam chiar pe un scaun şi nu palmam ţigara, aşa cum făceam la apelul de seară din şcoala de marină. Gestul meu teribilist a stârnit admiraţia cuconetului de tineret-speranţe din asistenţă. Şi, cum trăgeam io cu sete din chiştocul de Carpaţi fără filtru, mă trezesc în faţă cu un decolteu din care se iţeau, generoase, o pereche de ţăţe cum mai vedeam doar vara, pe la solarele cu nudişti de la hotel Dorna, din Mamaia şi plaja Modern din Constanţa. Başca prin revistele porno, cu pagini mototolite, care circulau, subversiv, pe sub băncile din liceu. Nici n-am apucat io bine să mă zgâiesc la sfârcurile gagicii că m-am trezit cu o ventuză lipicioasă fix pe gură. Pe tipă, am aflat ulterior, o chema Dana, era de la Liceul Energetic şi i se spunea „Dana Chioara”, că avea un uşor strabism pe care şi-l masca cu un breton de tip „break-dance”, la mare modă prin '86-'87.

„Boala sărutului”

N-am apucat să aprofundez experienţa decât fo cinşpe minute, că ajunsesem, deja, în oraş şi se dăduse „împrăştierea”. După fo două zile, eram plin de bubţe mici şi roşii pe tot corpul, aveam febră, dureri de cap, mi se umflaseră ganglionii şi devenisem aşa de astenic că mai să leşin când mă ridicam în picioare. Când s-a prins mama că nu-s tocmai în regulă m-a dus să-mi facă nişte analize de sânge. Doctoriţă fiind mă bănuia de ce-i mai rău, mai ales că primele teste nu erau tocmai încurajatoare. Mai exact, eram suspect de leucemie. M-a dus, apoi, la Spitalul Militar unde doctorii, cică, erau mai buni, să-mi refacă analizele. Până să iasă rezultatele a dat fuga cu mine la magazinul Tomis, cel mai mare din oraş, un fel de precursor comunist al actualelor mall-uri. Mi-a luat pantofi, pantaloni, cămaşă, geacă, mă rog, m-a îmbrăcat din cap până în picioare. Săraca era speriată de moarte. De moartea mea. Când ne-am întors la spital arătam ca un ginerică mititel. Atât doar că n-aveam leucemie. Tocmai luasem o frumuseţe de mononucleoză de la „Dana Chioara”. Pe româneşte, cea mai banală maladie venerică, denumită şi „Boala Sărutului”. Acu', mama nu ştia ce să-mi facă. Să mă bată sau să mă pupe.

Un noroc chior

Pe „Dana Chioara” am revăzut-o un an mai târziu. Mă dusesem la un prieten acasă să facem un un joc de 66 pe ţigări, că el lucra în port la „barcagii”, de unde făcea rost de „americane” şi io făceam bişniţă cu Kent şi Marlboro, la bucată, în WC, la liceu. Numa' că, ajuns prea devreme, am prins-o pe prinţesa mea cum se dădea jos din patul amicului, în fundu' gol. Ca un prieten adevărat ce sunt, i-am povestit amicului experienţa mea şi i-am făcut o „trimitere” la un Wasserman. Mă rog, n-a avut ghinion de sifilis, ci doar un noroc chior de sculament. P.S. În poză sunt io cu tata la Suceviţa. Nu ştiu dacă moşu' a aflat vreodată, de la mama, de aventura prin care trecusem. Cre' că, dacă afla, mă trimitea la mănăstire şi cariera mea de reporter s-ar fi sfârşit la Trinitas TV sau la ziarul Lumina.

