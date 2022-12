Dana Budeanu, apariție incendiară în mediul online. Fotografiile care i-au uimit pe fani

Dana Budeanu este cunoscută pentru declarațiile ei tranșante și comentariile acide. Extrem de activă în mediul online și nu a ezitat niciodată să își spună părerea cu privire la subiectele intens dezbătute în presă, fie că a vorba despre politică sau showbizz.

A devenit cunoscută ca și critic de modă și vorbit de multe ori despre ținutele purtate de vedetele din România. Nu s-a ferit să fie foarte critică atunci când alegerile vestimentare au fost greșite din punctul ei de vedere. După ce a renunțat la segmentul pe care îl prezenta în cadrul diferitelor show-uri TV, s-a mutat în mediul online, unde emisiunea ei s-a bucurat de un succes uriaș.

Fotografii incendiare

Zilele acestea, Dana Budeanu a făcut furori în mediul online. Nu cu vreo declarație acidă, ci cu mai multe imagini care o prezintă în ipostaze senzuale. Ea a publicat mai multe fotografii prin care își promovează noua colecție de rochii pentru sezonul rece. Model a fost chiar ea, iar rochiile i-au scos în evidență silueta.

Pușini știu însă că Dana Budeanu are de fapt studii economice, nu de design vestimentar. A absolvit o universitate din Marea Britanie și s-a specializat marketing-management la Royal Holloway of London. Ea are și un master în European Business la London School of Economics, dar și un doctorat în integrare europeană la University College London, scrie playtech.ro.

Zvonuri despre nuntă

Danei Budeanu îi merge bine nu doar pe plan profesional, ci și în viața personală. Ea are o relație o relație de câțiva ani cu Andrei Hrebenciuc. În ultima vreme au apărut tot mai multe zvonuri că ar urma să se căsătorească. Nu s-a putut abține și a răspuns acestor speculații în stilul ei caracteristic.

„Nu mă mărit. Nu candidez! Deci nu mă mărit. Numa’ amețitele se mărită! Femeile adevărate candidează la prezidențiale”, a scris Dana Budeanu, pe Instagram.