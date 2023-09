Exclusiv. Dan Ostahie, foarte însetat. Câți bani dă pe băutură proprietarul Altex

Dan Ostahie,CEO-ul Altex, a fost surprins, de paparazzi EVZ, în magazinul Comtesse du Barry din Primaverii. Afaceristul a băgat în portbagajul mașinii sale, un Bentley decapotabil, o pungă plină cu sticlă de alcool, semn că-i pus pe distracție.

Ostahie și-a făcut apariția la magazinul din Primăverii într-o ținută sport. După ce a făcut câteva manevre, el a plecat din zona din care a cumpărat alcool.

Originar din Piatra Neamț, Ostahie a pornit în 1991 un proiect de afaceri pe care l-a ridicat cu timpul și care a făcut față concurenței sau crizei. Proprietarul Altex este pe primul loc în topul celor mai bogați nemțeni. El a absolvit Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii din cadrul UPB în 1991. A fost anul când a început activitatea de reparații televizoare alături de sora lui și de mai mulți colegi din Politehnică.

Apoi, Ostahie a perfectat un parteneriat cu o firmă din Elveția, specializată în recuperarea de televizoare. A împrumutat 10.000 de dolari de la o bancă, pentru care a pus garanție casa părinților, și a adus în România un prim TIR cu TV-uri second-hand.

El nu este cunoscut doar pentru afacerile sale, ci și pentru domnișoarele cu care s-a iubit. În urmă cu ceva vreme, acesta a anunțat că formează un cuplu cu o tânără care învață la Academia de Studii Economice (ASE).

Denisa, iubita lui Ostahie, a povestit că există o domnișoară care îi vrea răul. Partenera milionarului consideră că această fată este invidioasă pe succesul ei.

Și o apropiată a milionarului a spus că Ostahie și Denisa sunt terorizați de această domnișoară. Ea ar fi încercat să-l cucerească pe afacerist, dar fără rezultat. După ce a fost refuzată, a încercat să se răzbune cu orice preț.

„Este obsedată de mine și de Denisa. Eu pe Dan Ostahie l-am cunoscut la București. Fata asta a fost în anturajul nostru până acum un an. A încercat să intre sub pielea lui, nu s-a putut. Și de atunci caută să ne denigreze. Are conturi fictive pe mai multe rețele sociale. Ne-a amenințat mereu că va spune despre noi că suntem dame de companie. Dan și Denisa se iubesc, au o relație frumoasă, e păcat că o frustrată aruncă acum cu noroi. Eu am făcut plângere la poliție împotriva acelei fete vara trecută”, ne-a declarat Mariana, apropiata lui Dan Ostahie și a iubitei milionarului, Denisa.