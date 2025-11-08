Monden

Daciana Sârbu și-a serbat iubitul la o cină romantică. Cum au fost surprinși cei doi

Comentează știrea
Daciana Sârbu și-a serbat iubitul la o cină romantică. Cum au fost surprinși cei doi
Din cuprinsul articolului

Daciana Sârbu și iubitul său par să aibă o relație din ce în ce mai apropiată. Drept dovadă, fosta soție a lui Victor Ponta a postat un mesaj înduioșător la adresa acestuia.

Daciana Sârbu, iubește din nou

Fosta soție a fostului premier nu se sfiește să își afișeze noul iubit. Din momentul în care a făcut publică relația cu el, aceasta este din ce în ce mai deschisă legat de acest aspect. Drept dovadă de ziua iubitului, aceasta a postat o fotografie de la o cină romantică la care au participat amândoi.

Screenshot

Deși fața lui se vede prea bine, este clar că Daciana nu își ascunde sentimentele. Cei doi ciocnesc un pahar de vin, iar femeia de afaceri are privirea îndreptată către el. În dreptul urării de ”la mulți ani” există și o inimă de culoare albă pe care aceasta a postat-o.

Escapadă romantică

Alex Ghionea se numește noul iubit al Dacianei, iar aceasta a recunoscut că nu s-a așteptat să își refacă viața. Cert este că pentru această zi, cei doi au plecat într-o escapadă romantică în afara țării. Cât despre noua relație, femeia de afaceri a explicat că nu are de ce să o ascundă.

Tunelurile secrete de sub Cetatea Alba Carolina. Ce spun istoricii despre legenda purtată de timp
Tunelurile secrete de sub Cetatea Alba Carolina. Ce spun istoricii despre legenda purtată de timp
Românii care se vor pensiona mai târziu. Vârsta de pensionare crește la 67 de ani și 3 luni din 2027
Românii care se vor pensiona mai târziu. Vârsta de pensionare crește la 67 de ani și 3 luni din 2027

„A fost destul de surprinzătoare reacția, nu mă gândeam că trezește atât interes, mai ales că eu, de obicei, nu împărtășesc lucruri din intimitatea mea. Nu mă ascund, am făcut-o foarte firesc cum fac, de altfel, toate lucrurile pe care le expun în viața mea și pe social media. Nu mă ascund, nu mint, sunt bine, liniștită, dar liniștea mi-a oferit-o tot procesul acesta în care am lucrat cu mine”.

Și Victor Ponta și-a refăcut viața

Pe de altă parte și fostul premier are o nouă relație alături de o tânără. Se numește Cristina Petrovici și este o persoană foarte cunoscută în lumea sportului. Mai exact în lumea golfului, sport de care mai nou este pasionat și Victor Ponta. De altfel, cei doi s-ar fi cunoscut pe un teren de golf, undeva în Turcia.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:24 - Unde se duce Betty Salam când iubitul este plecat
22:12 - Denunțătorul Berceanu, despre cazul Isăilă și milionul de euro pentru Moșteanu: Totul a fost raportat autorităților
21:52 - Cum s-a târât Elvira Deatcu afară dintr-o toaletă: Am fost carateca
21:43 - Setări ascunse care pot tripla viteza internetului pe telefon
21:31 - Tunelurile secrete de sub Cetatea Alba Carolina. Ce spun istoricii despre legenda purtată de timp
21:20 - Fifor: Lăsați-o mai moale cu fostul senator PSD în cazul lui Isăilă. A fost dat afară în 2014

HAI România!

Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii

Proiecte speciale