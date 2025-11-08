Daciana Sârbu și-a serbat iubitul la o cină romantică. Cum au fost surprinși cei doi

Daciana Sârbu și iubitul său par să aibă o relație din ce în ce mai apropiată. Drept dovadă, fosta soție a lui Victor Ponta a postat un mesaj înduioșător la adresa acestuia.

Fosta soție a fostului premier nu se sfiește să își afișeze noul iubit. Din momentul în care a făcut publică relația cu el, aceasta este din ce în ce mai deschisă legat de acest aspect. Drept dovadă de ziua iubitului, aceasta a postat o fotografie de la o cină romantică la care au participat amândoi.

Deși fața lui se vede prea bine, este clar că Daciana nu își ascunde sentimentele. Cei doi ciocnesc un pahar de vin, iar femeia de afaceri are privirea îndreptată către el. În dreptul urării de ”la mulți ani” există și o inimă de culoare albă pe care aceasta a postat-o.

Alex Ghionea se numește noul iubit al Dacianei, iar aceasta a recunoscut că nu s-a așteptat să își refacă viața. Cert este că pentru această zi, cei doi au plecat într-o escapadă romantică în afara țării. Cât despre noua relație, femeia de afaceri a explicat că nu are de ce să o ascundă.

„A fost destul de surprinzătoare reacția, nu mă gândeam că trezește atât interes, mai ales că eu, de obicei, nu împărtășesc lucruri din intimitatea mea. Nu mă ascund, am făcut-o foarte firesc cum fac, de altfel, toate lucrurile pe care le expun în viața mea și pe social media. Nu mă ascund, nu mint, sunt bine, liniștită, dar liniștea mi-a oferit-o tot procesul acesta în care am lucrat cu mine”.

Pe de altă parte și fostul premier are o nouă relație alături de o tânără. Se numește Cristina Petrovici și este o persoană foarte cunoscută în lumea sportului. Mai exact în lumea golfului, sport de care mai nou este pasionat și Victor Ponta. De altfel, cei doi s-ar fi cunoscut pe un teren de golf, undeva în Turcia.