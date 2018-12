Cutremur în România! SERIA FATALĂ, DECLANŞATĂ? Momentul 1977, în prim-plan. Breaking news

Patru cutremure au lovit România, mai exact zona Vrancea, în decurs de o zi. În 24 de ore, patru seisme cu magnitudini ciudate au avut loc în țară.





Patru cutremure au lovit România în ziua de 5 decembrie 2018. Mulți cetățeni se tem că previziunile făcute de-alungul anului de diferite persoane se vor adeveri, seismele devenind din ce în ce mai dese.

In ziua de 05/12/2018 la ora 02:17:02(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter, la adancimea de 109km.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Odobești(30km), Panciu(35km), Focșani(43km), Râmnicu Sărat(46km), Mărășești(48km).

In ziua de 05/12/2018 la ora 07:33:43(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 3.8 pe scara Richter, la adancimea de 148km. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de II grad(e) Mercalli. Acesta a fost și cutremurul cu cea mai mare intensitate.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(8km), Întorsura Buzăului(32km), Covasna(37km), Vălenii de Munte(39km), Slănic(44km).

In ziua de 05/12/2018 la ora 18:49:56(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 2.5 pe scara Richter, la adancimea de 72km.

In ziua de 05/12/2018 la ora 20:03:19(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 2.9 pe scara Richter, la adancimea de 137km, arată INFP.

