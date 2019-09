Seismologii au afirmat că seismul a fost simţit în oraşele Timișoara, Reșița, Caransebeș, Lugoj și Deva.

Azi, 26 septembrie a avut loc un puternic cutremur în Turcia, de 5.8 grade la Istanbului la ora locală a Româniie 14:06

O replică de 4.3 grade a avut loc la ora 14:40, în Vestul Turciei.

În ceea ce priveşte România, Mircea Sandulescu suştine că „sistemul seismic tectonic din zona Vrancea este un altul, si nu are legatura cu falia Nord-Anatoliana. De altfel, cutremurele care s-au petrecut de-a lungul timpului in Turcia nu au fost urmate de replici in Romania”

În contextul în care activitatea seismică s-a intesificat în ultima perioadă în România, multe persoane se întrebă dacă un cutremur mare nu va lovi ţara în timpu scurt.

Cunoscutul seismolog Gheorghe Mărmureanu a spus despre acest lucru că în România se poate produce un cutremur mare, oricând.

„Se pot produce cutremure de 10 grade, de altfel au existat în istorie astfel de seisme. Puțină lume știe că scara de intensitate a cutremurelor a fost stabilită după numărul de morți și de răniți. Acesta este criteriul. S-a observat că la un cutremur mai mare, să zicem de 7-8 grade, există mai multe victime, și tot așa”, a explicat Gheorghe Mărmureanu, potrivit stiritv.ro

