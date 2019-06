Ea, model de Instagram. El, 54 de ani și 1,47 înălțime. Acuzată că stă cu el doar pentru bani, femeia a dezvăluit motivul [FOTO]

Un cuplu bizar, format dintr-o bombă sexy și un bătrânel diform a ajuns celebru în presa internațională.





Cuplul format din modelul Sarah Russi, în vârstă de 26 de ani și Mason Reese, în vârstă de 54 de ani și 1,47 înălțime, se prezintă în public fără menajamente. Deși femeia a fost acuzată de faptul că stă cu Mason doar pentru bani, ea insistă asupra faptului că motivele sunt cu totul altele.

Sarah Russi a admis faptul că până să-l cunoască pe Mason, a avut relații bazate pe interes financiar. Acum însă, relația sa se bazează pe pasiuni comune și respect reciproc.

„Să fii o sugar baby poate fi amuzant uneori, dar când am început să vorbesc cu Mason, am decis că nu îmi mai doresc să fac asta. Simt că sunt fericită să am o relație cu el. Nu am nevoie să fiu cu el pentru banii lui”, declarat Sarah.

Ambii parteneri sunt foarte fericiți, iar bărbatul a dezvăluit că la început, nu i-a venit să creadă că tânăra este interesată de o relație cu el.

„Adevărul este că eu nu mă văd de nasul ei. Când am văzut că este interesată de o relație cu mine, am fost la fel de șocat ca toată lumea din jurul nostru”, a dezvăluit bărbatul.

Mai mult, Mason a dezvăluit faptul că iubita sa nu i-a dat de înțeles vreodată de înțeles că ar fi materialistă.

„Nu mi-a cerut niciodată bani. Mi-a cumpărat cadouri frumoase, ca să nu simt că banii sunt la baza relației noastre. Ne simțim minunat împreună. Râdem mult și avem multe interese comune”, a completat Mason Reese.

