Roxana Vancea, una dintre cele mai sexy vedete din România, nu a arătat întotdeauna așa cum își imaginează oamenii. La un moment dat, a fost puțin mai „plinuță”, scrie Cancan.

La începutul carierei sale, nefiind acomodată cu televiziunea și viața de vedetă, bruneta arăta total diferit și avea câteva kilograme în plus.

De-a lungul timpului, Roxana Vancea a reușit să slăbească câteva kilograme bune și să-și tonifieze corpul.

Pe lângă faptul că merge zilnic la sală, vedeta ține și o dietă bazată pe proteine. Izolată la domiciliu, Roxana Vancea a răsfoit albumul cu fotografii.

„În 2013 am făcut în total 4 poze. Le-am îngropat… Rog paparazzii să-mi trimită și mie să mai fac before and after”, a scris Roxana Vancea pe Instagram.