Cum arată Brooke Shields la 58 de ani. Actrița din Laguna albastră nu are nicio operație estetică. Foto

Brooke Shields a sărbătorit pe data de 26 mai 22 de ani de când s-a căsătorit cu scenaristul și producătorul de filme Chris Henchy. Actrița și-a sărbătorit la doar câteva zile distanță, pe data de 31 mai, ziua de naștere. Protagonista din filmul „Laguna albastră” a împlinit 58 de ani, dar urmele trecerii timpului nu se văd pe chipul lui Brooke Shields, care a refuzat de-a lungul anilor să apeleze la ajutorul medicilor esteticieni.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Brooke Shields (@brookeshields)



„22 de ani de căsnicie astăzi… parcă o veșnicie a trecut într-o clipă! Nu există nimeni altcineva pe care aș vrea să-l înnebunesc sau care să mă facă să-mi pierd mințile, să îl prind sau să mă las prinsă de el, să-l iubesc sau să fiu iubită de el. Sunt aici pentru un drum lung. Ești de păstrat”, a fost mesajul postat pe Instagram de celebra actriță.

Chris Henchy nu este primul soț al lui Brooke Shields. Actrița a mai fost căsătorită cu tenismanul Andre Agassi (53 de ani), între anii 1997 şi 1999. De asemenea, vedeta de la Hollywood a fost cerută în căsătorie de regretatul Michael Jackson, cu care era prietenă din copilărie și pe care l-a refuzat. Brooke a mai avut relații și cu actorul Liam Neeson, cântăreţul George Michael şi actorul John Travolta înainte de a se căsători cu Henchy.

Brooke Shields refuză să își facă operații estetice

Brooke Shields este una dintre puținele actrițe de la Hollywood care nu și-a făcut nicio operație estetică. Vedeta a mărturisit că îi este foarte frică să facă acest pas. Chiar dacă s-a simțit nesigură în unele momente ale carierei, Brooke a mărturisit că a trecut peste părerile celor din jur și a căpătat din ce în ce mai mult încredere în ea și corpul ei. Actrița a devenit celebră de la o vârstă fragedă. La doar 14 ani a jucat rolul protagonistei din „Laguna Albastră” și era deja un model cunoscut.

„Să cresc sub lumina reflectoarelor, supusă la asemenea presiuni, m-a făcut să fiu nesigură şi să nu am încredere în mine. M-am simţit deconectată de corpul meu, mi-au trebuit ani pentru a reuşi să separ opiniile altora despre mine de propriile opinii. Am reuşit să-mi recapăt încredere în mine prin munca mea, prin pasiunile mele, datorită femeilor puternice pe care le-am cunoscut şi datorită rolului de mamă. Mă simt confortabil şi mândră de corpul meu. Pot spune că mă simt bine în propria piele, mă simt bine să-mi arăt corpul şi nu mai vreau să-l ascund“, a spus actrița pentru People.