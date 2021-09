Cum a fentat Sorin Roșca Stănescu Securitatea. Istoria Secretă

Ceea ce se cunoaște mai puțin despre Sorin Roșca Stănescu este că a făcut parte din familie de foști legionari, foști spioni, dar și foști soldați în Primul Război Mondial. Bunicul său, Vasile Dogariu, are un amplu dosar în Arhivele Securității, fiindu-i dovedită legătura sa cu structurile legionare de la acea vreme.

D.A.: Bunicul tău, Vasile Dogariu, a făcut pușcărie?

S.R.S.- Nu, dar era chemat regulat la Securitate. Cam o dată pe lună. Și până zilele trecute nu am înțeles de ce. A participat în Primul Război Mondial ca medic de campanie și a primit mai multe decorații. Nu a participat la cel de-al Doilea Război Mondial. Era cel mai bun medic din Brașov și reușise să împrumute bani de la bancă, să construiască un sanatoriu particular. După ce a plătit ultima rată, a fost naționalizat. Scos din spital cu pistolul la tâmplă. Fusese taxat drept exploatator. Asta am înțeles. Dar până de curând nu am priceput de ce era chemat regulat la Securitate. Celălalt bunic, generalul Stănescu a participat la ambele războaie. A fost erou la Mărășești. În al Doilea Război Mondial, invocând vârsta înaintată a refuzat să lupte împotriva Germaniei, atunci când România a întors armele.

Sorin Roșca Stănescu a aflat prin intermediul documentării acestei cărți atât lucruri spectaculoase, cât și dramatice despre familia sa. Familie care, fără să vrea, avea să-l împiedice mai târziu din a-și construi o carieră, ajungând să fie fentată Securitatea pentru a putea intra în presă.

