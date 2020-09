Despărțirea dintre Bianca și Alex Bodi s-a produs pe 1 septembrie, iar acest lucru a cutremurat showbiz-ul românesc. Decizia lor a venit exact în ziua în care au împlinit 2 ani de relație și era clar că nu mai există cale de întoarcere.

„Ieri, pe 1 septembrie, când am împlinit 2 ani de relație am decis să pun punct. Da, este adevărat. Vreau să-i mulțumesc pentru relația frumoasă pe care am avut-o, dar decizia este definitivă. Nu intenționez să mă mai reîntorc la această decizie. Din acest moment aș vrea să nu mai fiu asociată cu niciun fel de acțiune pe care o face Alex Bodi.

Îi doresc tot binele din lume, dar am decis să ne despărțim. Sunt din acest moment o femeie liberă, independentă, o femeie pe picioarele ei, o femeie fericită. Nu regret această decizie, așa că, eu consider că așa este mai bine. Am decis să ne despărțim pentru că avem o comunicare defectuoasă”, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru spynews.ro.

Cum au negociat împăcarea?

Potrivit Cancan.ro, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au decis să-și mai acorde o șansă în relația lor de iubire. Astfel, după o rudă de negocieri, afaceristul, extrem de gelos, i-ar fi cerut blondinei ca, de la secțiunea „following” a contului ei de Instagram, să „dispară” toți reprezentanții sexului tare. După cum se poate observa, de altfel, pe contul vedetei, singura excepție o constituie medicul estetician al Biancăi. Din cele 18 persoane pe care aceasta le urmărește, doctorul este singurul bărbat.

Asta nu e tot!

Sursa citată mai notează că Alex Bodi i-ar fi impus Biancăi ca fostul iubit al Ioanei Filimon, milionarul despre care vedeta a afirmat că a ajutat-o în procurarea unor blănuri din Turcia, să fie trecut la „block”.

Duminica trecută, Bianca și Alex Bodi au fost surprinși într-un mall din zona de nord a Capitalei. Împreună cu fiica Biancăi, Sofia, cei doi au ieșit la o rundă de shopping.