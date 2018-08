PRIMA reacție a ȘEFULUI JANDARMERIEI. A spus ce vor păți JANDARMII acuzați de VIOLENȚE în Piața Victoriei

Șeful Jandarmeriei Române a ținut un scurt briefing, pentru prima oara de la incidentele din Piata Victoriei. Sebastian Cucoș a refuzat să răspundă la întrebările pregătite de jurnaliști în legătură cu violențele din timpul protestelor.





Sebastian Cucoș, șeful Jandarmeriei, a avut un discurs simplu, în care și-a protejat subalternii. Chiar dacă a precizat că vor exista sancțiuni dacă se va dovedi că cineva a abuzat de puterea pe care o are, Cucoș a menționat că jandarmii au acționat așa cum a trebuit. Jurnaliștii au remarcat și emoția ieșită din comun cu care șeful și-a ținut discursul.

„Pentru cine nu mă cunoaște, am 22 de ani de carieră militară, într-o instituție ăn care am evoluat treaptă cu treaptă. Nu am făcut decât să îmi iubesc țara, să cred în Dumnezeu, în jurământ și în oamenii mei. Prea ne-am învrăjbit români contra români, prea ne urâm unii pe alții. Haideți, să ne așezăm un pic! Cei care au greșit vor plăti, sunt instituții care trebuie să își facă treabă și noi să fim lăsați să ne facem treaba. Jandarmii aceștia sunt aceiași oameni pe care i-ați văzut la inundații, care au scos oamenii din zăpadă.

Prea ne-am învrăjbit om contra om, prea ne-am urât unii pe altți. Cei care au greșit vor plăti, și unul și altul. În ceea ce mă priveste... că-mi dau demisia, că voi fi destituit... Am absolvit un examen. Dupa absolvirea acestui examen, din poziția de comandat al Jandarmeriei Române, e nevoie de avizul CSAT-ulul. Durează acest aviz. Nu fac decât să aștept ca acest parcurs porcedural să se încheie.

Dragi români, suntem în anul centenarului, haideți să ne așezăm la calm, la moderație... În ceea ce priveste colegii mei va asigur ca si-au facut datoria. Va asigur ca oamenii in uniforma isi merita respectul nostru si al dumneavoastră”, a declarat Cucoș.

