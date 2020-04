Constant se depun eforturi la nivel mondial in ceea ce priveste gazele eliminate in atmosfera prin arderea combustibilului, insa este si de datoria fiecarei persoane in parte, de a ajuta atat cat poate, pentru a putea ajunge la un nivel de poluare mult mai scazul, si pentru ca aerul sa poata fii din nou respirabil in adevaratul sens.

Alternative existe. Energia eoliana, energia obtinuta cu ajutorul apei sau energia solara, sunt principalele alternative existente, care, de-a lungul timpului s-au dovedit extrem de eficiente in ceea ce priveste obtinerea curentului electric pe o cale naturala.

Astfel de alternative, la inceputurile lor, au fost destul de scumpe, insa in prezent, o data cu evolutia tehnologiei, exista o foarte mare varietate de sisteme menite sa ne faca viata mai usoara si mai sanatoasa.

Sistemele prin care se produce energia electrica cu ajutorul energiei solare, sunt probabil cele mai raspandite, deoarece din ce in ce mai multe simple persoane fizice apeleaza la aceasta solutie astfel incat sa-si poata asigura pe cont propriu, fie tot necesarul de curent electric, fie o buna parte, astfel incat sa nu mai depinda de furnizorii locali.

Cu totii am auzit cel putin odata despre panouri solare fotovoltaice, insa prea putini au inteles ce inseamna acest lucru. Energia fotovoltaica este conversia directa a luminii in energie electrica la nivel atomic. Unele materiale prezinta o proprietate cunoscuta sub numele de efect fotoelectric care ii determina sa absoarba fotoni de lumina si sa elibereze electroni. Cand acesti electroni liberi sunt captati, rezulta un curent electric care poate fi utilizat ca electricitate.

Exista foarte multe locatii inclusiv atat in lume cat si la noi in tara , in care sunt instalate campuri intregi de astfel de panouri solare ce alcatuiesc o centrala solara. Pe acelasi principiu functioneaza si sistemele solare utilizate acasa pe cont propriu doar ca la o scara mult mai mica, dar suficienta pentru a ne putea procura energia electrica pentru uzul casnic.

In momentul in care energia luminii se loveste de celula solara, electronii sunt eliminati de atomii din materialul semiconductor. Daca conductoarele electrice sunt atasate de laturile pozitive si negative, formand un circuit electric, electronii pot fi capturati sub forma de curent electric – adica electricitate. Aceasta energie electrica poate fi folosita pentru alimentarea unei incarcari, cum ar fi o lumina sau o unealta.

Utilizarea acestei energii verzi trebuie sa fie viitorul, usor, usor tot mai multi oameni alegand sa isi monteleze sisteme fotovoltaice pentru propriile locuinte. Sunt mult mai economice, reducand considerabil facturile catre compainiile de electricitate, insa cel mai important aspect este faptul ca nu poluaza.

Cei care isi doresc sa isi monteze astfel de sisteme fotovoltaice, trebuie sa stie ca pot obtine inclusiv o subventie de la stat, care sa ii ajute cu achizitionarea unui sistem de calitate, performant si durabil. Pentru acest lucru trebuie indeplinite anumite conditii.

Cu ajutorul unor astfel de sisteme fotovoltaice, economiile facute vor fi considerabile iar cheltuielile pot fi amortizate in maxim cinci ani, in functie de numarul persoanelor care depinde de acestea, suprafata panourilor, marimea acumulatorilor care stocheaza energia si asa mai departe.

