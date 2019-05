Scandal în Justiţie. Iohannis va interveni sau va evita să se implice? Breaking news

Președintele Klaus Iohannis Asociaţia a fost invitat să ia parte la şedinţa CSM de marţi, moment în care se validează rezultatele concursului de şef al Inspecţiei Judiciare.





Această solicitare a fost făcută de către Asociaţia de procurori Iniţiativa pentru Justiţie, care consider că procedura de alegere a conducerii ÎJ a fost fraudată de Lia Sovonea, presedintele CSM, Evelina Oprina si Victor Alistar, ambii membri ai Consiliului.

„Solicitarea noastra este motivata de faptul ca la punctul 3 de pe ordinea de zi, anuntata in seara zilei de vineri, 10.05.2019, se gaseste „Validarea rezultatelor concursului pentru numirea in functia de inspector sef al Inspectiei Judiciare”- concurs organizat in perioada 21 decembrie 2018 28 martie 2019, cu privire la care avem motive temeinice de considera ca a fost viciat prin actiunile a trei membri ai comisiei de concurs: Lia Savonea (presedinte al CSM), Evelina Oprina si Victor Alistar (membri CSM), in sensul favorizarii unicului candidat, Netejoru Lucian (fost inspector-sef al Inspectiei Judiciare si actual inspector-sef interimar gratie interventiei Guvernului prin OUG nr. 77/2018)”, se arată în scrisoara transmisă de asociație luni, scrie DCNews.

