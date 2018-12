BOMBĂ în showbiz! Gata, n-a mai putut ASCUNDE. Cruduța vorbește despre SARCINĂ

Daniela Crudu a prezentat, într-un interviu pentru Antena Stars, o latură mai puțin știută de fani. Vedeta a declarat că își dorește foarte mult un copil.





Cruduța spune că a vrut la un moment dat să rămână însărcinată, însă nu s-a putut, iar în urma unui control a aflat că are probleme la ovare.

Vedeta a declarat că dacă la un moment va dori din nou să aibă copii va fi dispusă să apeleze chiar și la fertizilare in vitro.

„Da, păi n-am putut să fac, n-am rămas însărcinată, ce să zic? Adică ce puteam să-i spun? Minciuni, sau să aberez fabulaţii? Da, am încercat, dar n-a fost să fie. (...) Da, mi-am dorit. Normal că mi-am dorit. La un moment dat mi-am dorit. Dar n-a fost să fie, n-am rămas, nu ştiu ce să zic. Da, na... am făcut control şi mi-a spus că am probleme la ovare, dar trebuie să mai fac controale. Deocamdată nu îmi mai doresc ca să îmi fac acum. La un moment dat îmi voi dori şi dacă îmi voi dori aşa tare pot să fac şi... fertilizare în vitro. Da, bineînţeles",a spus Cruduța, pentru Spynews.

Cruduța a mai făcut referire și la boala de care suferă și spune că acest lucru i se întâmplă din cauza alimentației necorespunzătoare.

„Acum fac tratament. Am un început de diabet. Da, dulciurile, nu stres, că nu sunt stresată. Ţi se pare că sunt stresată? Nu! Păi am fost la un control şi am făcut mai multe analize şi întâmplător am descoperit. (...) Nu mai mănânc dulciuri, cel puţin cum mâncam înainte. Mâncam numai prostii, ciocolată şi prostii din astea, da. Preferam decât să mănânc ceva mâncare, să mănânc ceva dulce, un suc acidulat cu croissant şi gata, nu îmi mai era foame”, a mai spus Daniela Crudu.

