Kovesi, Rareş Bogda, Dragnea sau Tăriceanu? Cine are cele mai mari şanse la alegeri? News alert

Într-un interviu acordat lui Marius Tucă Show, jurnalistul Ion Cristoiu prezintă care ar fi șansele Laurei Kovesi, Călin Popescu Tăriceanu, Liviu Dragnea și Rareș Bogdan în cazul în care cei trei ar decide să intre în cursa pentru locul de la Cotroceni. Afirmațiile jurnalistului au fost făcute în contextul în care în acest an au loc atât alegerile europarlamentare, cât și cele prezidențiale.





Ca și la actorul acela de comedie, Codruța Kovesi nu știi ce vrea. Ea nu e marcată politic

Marius Tucă: Vă spun asta.

Arată că e mult mai bun om politic decât procuror. Doi: are ca și actorul acela de comedie, nu știi ce vrea. Ea nu e marcată politic, Marius Tucă, putem spune că este…

Marius Tucă: E de la justiție.

Da, dar poate să ia… ea nu…

Marius Tucă: Domnule Cristoiu, România are un milion de probleme dar este împărțită în momentul acesta în două. Unii care vor justiție cu ghilimele de rigoare și unii care vor corupție sau sunt împotriva justiției.

Ion Cristoiu: Și de unde știți că în campanie va vrea numai justiție?

Marius Tucă: Nu știu, nu am de unde să știu asta. Spuneam că asta se poate spune despre ea în momentul acesta, după aia poate să spună că vrea piscină, vrea…

Ion Cristoiu: Tocmai asta am zis că ea are avantaje. Unu din avantaje este acela că nu te aștepți, că toți zic, cine e mă Codruța? Să te ferească Dumnezeu, nu ai de unde să știi ce potențial are și ce înseamnă echipa. Doi: tocmai pentru că ea politicește nu s-a marcat, ea nu este nici PSD-istă, nici PNL-istă, nici USR-istă, ea are de unde să ea. Nu mai are nevoie să dea din gură în legătură cu corupția pentru că o știm. E foarte important un candidat…

Marius Tucă: Exact.

Ion Cristoiu: Pe un candidat lumea îl știe. Ea așa are electoratul acela cu corupția, nici nu mai discută și pe fondul acesta poate să vină cu o nuanță și să spună, vreți să vedeți cum aș face eu? Acum și eu îmi dau seama că unii din colegii mei au greșit că eu nu știam, uitați.

Marius Tucă: E adevărat… că îmi place sportul, am făcut baschet. Da, sunteți foarte bun ca șef de campanie electorală, eu cred că nu va fi candidat Codruța Kovesi, îmi spun și eu părerea.

Ion Cristoiu: Eu nu am zis…

Marius Tucă: Dar vă spun de ce: pentru că orgoliile sunt prea mari în România ca să aibă cineva deschiderea de a ajunge la candidați de felul acesta. Eu cred că o să candideze Klaus Iohannis și e foarte greu de strămutat, el se crede președintele României pentru totdeauna. Eu cred că o să candideze Cioloș până într-un anumit punct, că e foarte greu toată alianța și tot ce au făcut. Dumneavoastră cred că ați fost primul care a spus, aici s-a unit un partid cu o persoană. Păi, persoana aia de ce s-a dus acolo? Ca să fie candidat la președinție în primul rând și așa mai departe. Și cred că dincoace va fi între Tăriceanu și Dragnea.

Ion Cristoiu: Nu, va fi Dragnea. Pot să pun o întrebare neroadă? Și ce, e de capul lor?

