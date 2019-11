Cu șase ani în urmă, fosta solistă a trupei Impact devenea mămică de gemeni, un eveniment care avea să-i schimbe pentru totdeauna viața. Imediat după naștere, vedeta ajunsese să cântărească mai bine de 100 de kilograme. Și a început lupta cu propriul corp, bătălie câștigată, însă.

În prezent, Cristina Bălan cântărește 58 de kilograme, iar într-un interviu dat libertatea.ro, cântăreața a povestit cum a reușit să slăbească 42 de kilograme. Acum, la 38 de ani, îndrăgita interpretă arată ca la 20.

Secretul Cristinei Bălan e următorul: un regim de viață echilibrat din care să nu lipsească alimentația sănătoasă, orele de somn respectate cu sfințenie și antrenamente în sala de sport!

„Aveam aproape 100 de kilograme după naștere. Acum, am 58 de kilograme, dar am masă musculară. Atunci când faci sală, pui masă musculară. În schimb, am scăzut în centimetri și sunt foarte mulțumită de mine. Muncesc pentru felul în care arăt acum, am înțeles în cele din urmă că frumusețea stă în ochiul privitorului și dacă tu pe tine nu te vezi frumoasă, atunci cine? E un fel de război cu tine însăți”, afirmă Bălan.

Drumul nu a fost ușor, însă ambiția personală a ajutat-o să depășească perioada dificilă. „Mi-am jurat că la 60 de kilograme nu o să mai spun niciodată că sunt grasă. Deja, la 62 kg, nu mă mai vedeam grasă. Sunt sigură că nu o să trec în partea cealaltă, să vreau să slăbesc și mai mult, pentru că eu nu mă uit în oglindă, eu mă uit la haine, cum încap în hainele mele și cum mă mișc. Eu știu că atunci când pun mai multe kilograme deja încep să mă mișc mai greu. Acum nu mă duc la sală să slăbesc, ci mă duc pentru tonifiere, pentru rezistență pe scenă, pentru lucruri care țin pur și simplu de sănătate”.

În timpul liber, Cristina Bălan se ocupă de creșterea și educația gemenilor Toma și Matei, doi copii minunați, de a căror prezență se bucură întreaga familiei.

În 2015, artista a câștigat concursul „Vocea României”, fiind în echipa nonconformistului Tudor Chirilă.

